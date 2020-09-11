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19-летняя дочь Ренаты Литвиновой показала фото в бикини, доказав, что уже давно не маленькая девочка

Девушка унаследовала от мамы всё самое лучшее.

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Фото © Instagram / ulianadobrovskaya

19-летняя Ульяна Добровская выложила в "Инстаграм" снимок, который позволил подписчикам как следует рассмотреть её красоту. Девушка позировала, стоя по колено в море и распустив влажные волосы. Она надела маленькое бикини и добавила к образу несколько украшений.

Фото © Instagram / ulianadobrovskaya

Фото © Instagram / ulianadobrovskaya

Ульяна отметила, что сделала снимок во время отдыха на Корсике. Сияющая улыбка, светлые локоны и стройная фигура девушки не могли остаться незамеченными. Сходство дочки со звёздной мамой юзеры отмечают всё чаще и чаще.

Фото © Instagram / ulianadobrovskaya

Фото © Instagram / ulianadobrovskaya

У девушки в "Инстаграме" около 27 тыс. подписчиков, но откровенные кадры там практически не увидеть. Поэтому в комментариях юзеры восхитились тем, как повзрослела и похорошела наследница актрисы. Однако некоторым она показалась больше похожей на отца.

Фото © Instagram / ulianadobrovskaya, renatalitvinovaofficiall

Фото © Instagram / ulianadobrovskaya, renatalitvinovaofficiall

Здесь Уля очень похожа на папу. Лицом) фигурка классная!

N_e_z_n_a_k_o_m_a_ya

Фото © Instagram / ulianadobrovskaya, renatalitvinovaofficiall

Фото © Instagram / ulianadobrovskaya, renatalitvinovaofficiall

Ульяна, вы очень красивая

Larinatata

Ульяна Добровская родилась в 2001 году и остаётся единственным ребёнком Ренаты Литвиновой. Отец девушки — бизнесмен Леонид Добровский. Для актрисы это был второй брак, который продлился несколько лет и закончился бурным разрывом. Ульяна получила хорошее образование во Франции, любит моду, рисовать и вышивать, а также снялась в нескольких фильмах. В том числе в новой ленте своей мамы "Северный ветер", пишет HELLO!

Дочь Гузеевой разделась перед камерой и предстала в таких странных позах, что любая мать ужаснётся

Пока звёздная мама устраивает чужие судьбы, её дочка привлекает к себе внимание весьма смелым образом.

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