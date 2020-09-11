19-летняя дочь Ренаты Литвиновой показала фото в бикини, доказав, что уже давно не маленькая девочка

19-летняя Ульяна Добровская выложила в "Инстаграм" снимок, который позволил подписчикам как следует рассмотреть её красоту. Девушка позировала, стоя по колено в море и распустив влажные волосы. Она надела маленькое бикини и добавила к образу несколько украшений.

Фото © Instagram / ulianadobrovskaya

Ульяна отметила, что сделала снимок во время отдыха на Корсике. Сияющая улыбка, светлые локоны и стройная фигура девушки не могли остаться незамеченными. Сходство дочки со звёздной мамой юзеры отмечают всё чаще и чаще.

Фото © Instagram / ulianadobrovskaya

У девушки в "Инстаграме" около 27 тыс. подписчиков, но откровенные кадры там практически не увидеть. Поэтому в комментариях юзеры восхитились тем, как повзрослела и похорошела наследница актрисы. Однако некоторым она показалась больше похожей на отца.

Фото © Instagram / ulianadobrovskaya, renatalitvinovaofficiall

Здесь Уля очень похожа на папу. Лицом) фигурка классная! N_e_z_n_a_k_o_m_a_ya

Фото © Instagram / ulianadobrovskaya, renatalitvinovaofficiall

Ульяна, вы очень красивая Larinatata