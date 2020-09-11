19-летняя дочь Ренаты Литвиновой показала фото в бикини, доказав, что уже давно не маленькая девочка

19-летняя Ульяна Добровская выложила в "Инстаграм" снимок, который позволил подписчикам как следует рассмотреть её красоту. Девушка позировала, стоя по колено в море и распустив влажные волосы. Она надела маленькое бикини и добавила к образу несколько украшений.
Ульяна отметила, что сделала снимок во время отдыха на Корсике. Сияющая улыбка, светлые локоны и стройная фигура девушки не могли остаться незамеченными. Сходство дочки со звёздной мамой юзеры отмечают всё чаще и чаще.
У девушки в "Инстаграме" около 27 тыс. подписчиков, но откровенные кадры там практически не увидеть. Поэтому в комментариях юзеры восхитились тем, как повзрослела и похорошела наследница актрисы. Однако некоторым она показалась больше похожей на отца.
Здесь Уля очень похожа на папу. Лицом) фигурка классная!
Ульяна, вы очень красивая
Ульяна Добровская родилась в 2001 году и остаётся единственным ребёнком Ренаты Литвиновой. Отец девушки — бизнесмен Леонид Добровский. Для актрисы это был второй брак, который продлился несколько лет и закончился бурным разрывом. Ульяна получила хорошее образование во Франции, любит моду, рисовать и вышивать, а также снялась в нескольких фильмах. В том числе в новой ленте своей мамы "Северный ветер", пишет HELLO!
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