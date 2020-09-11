Явка на дистанционных выборах муниципальных депутатов в Москве превысила 80%

Явка на досрочном онлайн-голосовании на выборах муниципальных депутатов в Москве превысила 80%, информация на 20:00 МСК опубликована на официальном сайте мэра столицы.

Всего зарегистрировалось для участия 4 853 человек, доступ к бюллетеням получили 3 853 избирателя. В округе Бабушкинский свой голос отдали 1 375 москвичей, или 76%. В Марьино - 2 478, 81% соответственно.

Как сообщает ТАСС, к 20:16 общая явка уже составила 80,01%, выдано 3 883 бюллетеня. По словам председателя Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами в Москве Алексея Венедиктова, общее число онлайн-избирателей составило 7,5% от общего населения двух округов. Всего сделать выбор смогут 68 тысяч столичных жителей.

Приём заявок на дистанционное голосование проходил с 29 июля по 7 сентября. Оно завершится в 20:00 12 сентября, а в основной день 13 сентября отдать свой голос можно будет только очно на избирательных участках.