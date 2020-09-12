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"Всегда предсказываю правду". Лидер "Ласкового мая" предрёк миру новую холодную войну и голод

Продюсер не исключил и технологическую революцию.

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Кадр видео YouTube / Андрей Разин

Мир с ноября ждут большие изменения, голод и человеческие потери. Такой прогноз дал продюсер, создатель студии "Ласковый май" Андрей Разин.

Одним из самых важных аспектов, характеризующих эти изменения, станут отношения США и Китая, которые фактически перейдут в фазу холодной войны, — написал он в "Инстаграме" и добавил, что "всегда предсказывает правду".

Также, по мнению Разина, ряд европейских стран ждёт застой в экономике и увеличение внешних долгов.

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Лайф представляет перевод статьи американского журнала Newsweek, который выполнил доцент Финансового университета при Правительстве РФ Геворг Мирзаян.

За счёт увеличения налогов усилится экономическое неравенство. Не менее актуальным останется вопрос климата, который всё больше и больше будет беспокоить людей. Кроме того, весьма вероятна технологическая революция, — добавил продюсер.

Напомним, ранее глава Всемирной продовольственной программы предрёк миру голод "библейских масштабов" из-за пандемии коронавируса.

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