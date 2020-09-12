"Всегда предсказываю правду". Лидер "Ласкового мая" предрёк миру новую холодную войну и голод

Мир с ноября ждут большие изменения, голод и человеческие потери. Такой прогноз дал продюсер, создатель студии "Ласковый май" Андрей Разин.

— Одним из самых важных аспектов, характеризующих эти изменения, станут отношения США и Китая, которые фактически перейдут в фазу холодной войны, — написал он в "Инстаграме" и добавил, что "всегда предсказывает правду".

Также, по мнению Разина, ряд европейских стран ждёт застой в экономике и увеличение внешних долгов.

— За счёт увеличения налогов усилится экономическое неравенство. Не менее актуальным останется вопрос климата, который всё больше и больше будет беспокоить людей. Кроме того, весьма вероятна технологическая революция, — добавил продюсер.