"Всегда предсказываю правду". Лидер "Ласкового мая" предрёк миру новую холодную войну и голод

Мир с ноября ждут большие изменения, голод и человеческие потери. Такой прогноз дал продюсер, создатель студии "Ласковый май" Андрей Разин.
— Одним из самых важных аспектов, характеризующих эти изменения, станут отношения США и Китая, которые фактически перейдут в фазу холодной войны, — написал он в "Инстаграме" и добавил, что "всегда предсказывает правду".
Также, по мнению Разина, ряд европейских стран ждёт застой в экономике и увеличение внешних долгов.
Красный призрак. Как США втянулись в холодную войну с Китаем, а выиграть может РоссияЛайф представляет перевод статьи американского журнала Newsweek, который выполнил доцент Финансового университета при Правительстве РФ Геворг Мирзаян.
— За счёт увеличения налогов усилится экономическое неравенство. Не менее актуальным останется вопрос климата, который всё больше и больше будет беспокоить людей. Кроме того, весьма вероятна технологическая революция, — добавил продюсер.
Напомним, ранее глава Всемирной продовольственной программы предрёк миру голод "библейских масштабов" из-за пандемии коронавируса.
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