Посольство России направило в Госдеп США ноту из-за перевода Ярошенко в частную тюрьму

Посольство России обратилось в Госдепартамент США с просьбой не переводить российского лётчика Константина Ярошенко в другую тюрьму, сообщил глава дипмиссии Анатолий Антонов.
— Безусловно, мы обеспокоены подобным решением американских властей. Более того, посольству неизвестны название, тип и режим тюрьмы, в которую планируют этапировать нашего соотечественника, — приводятся слова Антонова на странице посольства в "Фейсбуке".
"Они решили его просто добить". В США россиянина Константина Ярошенко готовят к переводу в частную тюрьмуСемья мужчины считает это худшим решением, поскольку теперь государство не будет нести за него ответственность.
По словам дипломата, в Москве обеспокоены тем, что изменение места отбывания наказания может негативно сказаться на физическом и психическом здоровье Ярошенко.
— В этой связи по просьбе родственников россиянина направили соответствующую ноту в Госдепартамент США с просьбой не менять место заключения Ярошенко, — уточнил он.
Ранее супруга Константина Ярошенко рассказала о его серьёзных проблемах с зубами.
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