В Ленинградской области третьи сутки ищут двух пропавших мальчиков

В Ломоносовском районе Ленинградской области пропали двое братьев (11 и 13 лет), об этом сообщает "Комсомольская правда" со ссылкой на ГУ МВД РФ по региону.

Дети ушли гулять из деревни Келози около 16 часов 10 сентября, и до сих пор их местонахождение неизвестно. В полицию обратилась мать ребят.

Приметы старшего мальчика: рост 162 сантиметра, худощавое телосложение, европейский тип лица. Волосы прямые, светлые и коротко стриженные. Цвет глаз светло-карий, уши круглой формы, оттопыренные. На правой ноге есть следы от укуса собаки. Был одет в кофту с капюшоном чёрного цвета с элементами оранжевого рисунка, джинсы синего цвета и кроссовки чёрного цвета. С собой ребёнок взял чёрный рюкзак с изображением звёздочек.

Приметы младшего: рост 152 сантиметра, среднее телосложение, европейский тип лица, прямые светло-русые волосы, подстриженные коротко. Глаза карие, уши овальной формы. Имеет шрам на затылке. Был одет в ветровку чёрного или голубого цвета, школьные чёрные брюки и чёрные кроссовки. С собой ничего не брал.