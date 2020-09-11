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Бомбардировщики США пролетели максимально близко к России в районе Арктики

По словам командования Вооружённых сил США, таким образом они продемонстрировали, что готовы оказать поддержку миссиям в любой точке земного шара.

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Фото © ТАСС / CTK Photo / Lubos Pavlicek

Три американских бомбардировщика B-1B Lancer совершили полёт вблизи российских территорий в Восточно-Сибирском море — острова Врангеля и Новосибирских островов. Об этом сообщило Европейское командование ВС США.

Как следует из пресс-релиза, полёт в наиболее удалённую зону ответственности Европейского командования проходил 10 сентября. В общей сложности самолёты преодолели около 6,9 тысячи километров. Длительность полёта составила 14 часов.

Три "лансера" продемонстрировали, как американские стратегические бомбардировщики способны обеспечить поддержку любой миссии, в любой точке земного шара, в любой момент времени, — сказано в сообщении.

После завершения полёта над Восточно-Сибирским морем бомбардировщики приземлились на авиабазе Эйлсон возле города Фэрбанкс на Аляске. Персонал авиабазы приступил к подготовке их перебазирования в Европу.

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По словам Сергея Суровикина, такие действия иначе как враждебными и провокационными нельзя охарактеризовать.

Ранее Пентагон опубликовал видео полёта ядерных бомбардировщиков США над Украиной.

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