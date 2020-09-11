Американский журнал предположил, какое "невероятное" и неизвестное России оружие имел в виду Трамп

Американское издание Popular Mechanics предположило, какое именно "невероятное" и неизвестное России и Китаю оружие имел в виду президент США Дональд Трамп, когда рассказывал о нём журналисту Бобу Вудворду.

— Так о чём говорил Трамп? Президент, вероятно, имел в виду W76-2, новую ядерную боеголовку, разработанную для установки на баллистические ракеты ВМС США Trident D-5, запускаемые с подводных лодок, — отмечается в публикации.

По данным авторов статьи, W76-2 впервые была упомянута администрацией Трампа в феврале 2018 года как оружие малой мощности, провоцирующее двухфазный взрыв и способное противостоять аналогичным российским комплексам. Журналисты считают, что это усечённая версия термоядерной боеголовки W76, которая не является принципиально новым военным решением.

— Трамп описывает W76-2 как оружие, "которого никогда не было ни у кого". Тем не менее многие наблюдатели полагают, что это оружие ненужно и опасно. Сообщество обеспокоенных учёных считает, что противник сможет обнаружить запуск Trident D-5, но не узнает, была ли боеголовка W76-2 или гораздо более мощная W76. Таким образом, новая боеголовка может стереть границы между полем боя и тотальной ядерной войной, — подчёркивают эксперты.