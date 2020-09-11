Боец MMA Харитонов в дебютном боксёрском бою нокаутировал победителя Майка Тайсона

Российский боец смешанных единоборств (MMA) Сергей Харитонов в своём дебютном боксёрском поединке, который прошёл в подмосковных Химках, нокаутировал экс-претендента на титул чемпиона мира британца Дэнни Уильямса, в активе которого есть победа над легендарным Майком Тайсоном.

По ходу первого раунда Харитонов отправил соперника в нокдаун, а во втором добил его. Судьи остановили поединок и засчитали победу россиянину техническим нокаутом.

Харитонов имеет действующий контракт с Bellator. На счету 40-летнего спортсмена 31 победа и восемь поражений в MMA.

Уильямс известен победой над Майком Тайсоном в 2004 году. Тогда он нокаутировал знаменитого боксёра в четвёртом раунде. В том же году он уступил Виталию Кличко в бою за титул чемпиона мира по версии Всемирного боксёрского совета (WBC).