В Орегоне десятки людей пропали без вести после лесных пожаров

OREGON: a family flees near Detroit Lake. A seriously frightening & fiery experience while also showcasing the bravery of fire departments— ELIJAH RIOT (@ElijahSchaffer) September 9, 2020
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Губернатор штата Орегон Кейт Браун сообщила, что после природных пожаров без вести пропавшими считаются десятки человек.
— По предварительным данным полиции, десятки человек пропали без вести в связи с пожарами в округах Джексон, Лейн и Мэриэнн, — сказала она в ходе пресс-конференции, трансляция которой велась в "Твиттере".
Кровавые сумерки. Пожары в США превратили города в зарисовки для фильма ужасовЭкстренная эвакуация жителей потребовалась сразу в четырёх округах.
Браун добавила, что из-за огня пострадали территории на площади более 404,6 тысячи гектаров.
Ранее Лайф сообщал, что самая тяжёлая ситуация из-за пожаров сложилась в штатах Орегон, Калифорния и Вашингтон. Огонь действует в общей сложности на площади свыше 1,7 миллиона гектаров.