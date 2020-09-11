В Орегоне десятки людей пропали без вести после лесных пожаров

OREGON: a family flees near Detroit Lake. A seriously frightening & fiery experience while also showcasing the bravery of fire departments

pic.twitter.com/VS7w8fiOz2 — ELIJAH RIOT (@ElijahSchaffer) September 9, 2020

Губернатор штата Орегон Кейт Браун сообщила, что после природных пожаров без вести пропавшими считаются десятки человек.

— По предварительным данным полиции, десятки человек пропали без вести в связи с пожарами в округах Джексон, Лейн и Мэриэнн, — сказала она в ходе пресс-конференции, трансляция которой велась в "Твиттере".

Браун добавила, что из-за огня пострадали территории на площади более 404,6 тысячи гектаров.