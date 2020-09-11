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В Орегоне десятки людей пропали без вести после лесных пожаров

По словам губернатора штата, огонь выжег всё на площади более 404,6 тысячи гектаров.

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Губернатор штата Орегон Кейт Браун сообщила, что после природных пожаров без вести пропавшими считаются десятки человек.

По предварительным данным полиции, десятки человек пропали без вести в связи с пожарами в округах Джексон, Лейн и Мэриэнн, — сказала она в ходе пресс-конференции, трансляция которой велась в "Твиттере".

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Экстренная эвакуация жителей потребовалась сразу в четырёх округах.

Браун добавила, что из-за огня пострадали территории на площади более 404,6 тысячи гектаров.

Ранее Лайф сообщал, что самая тяжёлая ситуация из-за пожаров сложилась в штатах Орегон, Калифорния и Вашингтон. Огонь действует в общей сложности на площади свыше 1,7 миллиона гектаров.

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