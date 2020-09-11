Ещё одна арабская страна подпишет мирное соглашение с Израилем

Бахрейн подпишет мирное соглашение с Израилем одновременно с ОАЭ. Трёхстороннее заявление опубликовал президент США Дональд Трамп в "Твиттере". Таким образом число арабских государств, признавших ближневосточную республику, увеличится до четырёх.

Торжественная церемония состоится 15 сентября, сообщил первый советник американского лидера и его зять Джаред Кушнер.

— Это очень редко — два мирных соглашения в день. Это показывает, что в регионе есть поступательное движение в направлении мира, стабильности и общения, — добавил он.

Кушнер пояснил, что между Израилем и Бахрейном не было тесных контактов, однако политические соглашения лидеров этих стран помогут их создать. Дальнейшие действия станут ясны в процессе переговоров, однако уже сейчас планируется подписание экономических соглашений.