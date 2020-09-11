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Ещё одна арабская страна подпишет мирное соглашение с Израилем

Заключение договора пройдёт 15 сентября на торжественной церемонии в Белом доме.

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Кадры предоставлены пресс-службой Минздрава России

Бахрейн подпишет мирное соглашение с Израилем одновременно с ОАЭ. Трёхстороннее заявление опубликовал президент США Дональд Трамп в "Твиттере". Таким образом число арабских государств, признавших ближневосточную республику, увеличится до четырёх.

Торжественная церемония состоится 15 сентября, сообщил первый советник американского лидера и его зять Джаред Кушнер.

Это очень редко — два мирных соглашения в день. Это показывает, что в регионе есть поступательное движение в направлении мира, стабильности и общения, добавил он.

В Палестине заявили о выходе из всех соглашений с Израилем и США

Власти страны обвинили Вашингтон в поддержке "вражеских израильских решений".

Кушнер пояснил, что между Израилем и Бахрейном не было тесных контактов, однако политические соглашения лидеров этих стран помогут их создать. Дальнейшие действия станут ясны в процессе переговоров, однако уже сейчас планируется подписание экономических соглашений.

Ранее президент США Дональд Трамп обнародовал заявление о том, что Израиль и ОАЭ договорились о полной нормализации отношений. В ХАМАС и ФАТХ, однако, отвергли анонсированное соглашение.

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