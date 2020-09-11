Первая партия вакцины от коронавируса направлена в регионы России

Первая партия вакцины "Спутник V" (Гам-КОВИД-Вак), разработанной НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России, направлена в регионы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

— В рамках пилотной поставки будут отработаны логистические цепочки доставки вакцины в субъекты РФ, распределение и организация вакцинации от CoViD-19 граждан, входящих в группу повышенного риска, — говорится в сообщении.