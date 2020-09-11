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Первая партия вакцины от коронавируса направлена в регионы России

Ранее сообщалось, что первые поставки получат 10–15 регионов страны.

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Кадры предоставлены пресс-службой Минздрава России

Первая партия вакцины "Спутник V" (Гам-КОВИД-Вак), разработанной НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России, направлена в регионы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Фото © Пресс-служба Минздрава РоссииФото © Пресс-служба Минздрава России

Фото © Пресс-служба Минздрава России

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В рамках пилотной поставки будут отработаны логистические цепочки доставки вакцины в субъекты РФ, распределение и организация вакцинации от CoViD-19 граждан, входящих в группу повышенного риска, — говорится в сообщении.

Побочных эффектов нет. Вторая российская вакцина от коронавируса успешно прошла испытания

Как пояснили в Роспотребнадзоре, сама технология разработки препарата предопределила высокую степень его безопасности.

Напомним, 11 августа президент России Владимир Путин объявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса, одна из его дочерей испытала препарат на себе. Как сообщал Лайф, о начале производства разработанной НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи вакцины стало известно 15 августа. Необходимое для жителей России количество препарата можно будет произвести за 9–12 месяцев. Первые поставки вакцины получат 10–15 регионов страны.

Также был создан специальный сайт, на котором размещена вся информация о российской вакцине "Спутник V".

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