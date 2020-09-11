Главный инфекционист США предположил, что страна не восстановится от CoViD-19 до конца следующего года

Главный инфекционист США Энтони Фаучи оценил сроки возвращения страны к обычной жизни после эпидемии коронавируса. Он оспорил комментарии президента Дональда Трампа о том, что Соединённые Штаты завершили последний этап вспышки CoViD-19.

— Я должен с этим не согласиться, потому что, если вы посмотрите на статистику, она вызывает беспокойство. США вернутся к той степени нормальности, которая будет напоминать то, чем мы были до CoViD-19, далеко в 2021 году, может быть, даже ближе к концу 2021 года, — пояснил Фаучи в интервью телеканалу MSNBC.

Он добавил, что Соединённые Штаты достигли уровня около 40 000 случаев коронавируса в день, а количество смертей составляет около тысячи. Инфекционист уверен, что это слишком высокие показатели, особенно в начале осени, когда начинается сезон респираторных заболеваний.

Фаучи отметил, что "с такой высокой базовой линией" возможен скачок случаев заболеваемости в некоторых штатах. Он подчеркнул, что возвращение к нормальной жизни будет возможно только после массовой вакцинации, а препарат, по мнению специалиста, появится в конце этого — начале следующего года. Ещё полгода-год Фаучи отвёл на распространение системы прививок и охват всего населения США.