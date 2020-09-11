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Российская теннисистка стала чемпионкой US Open в парном разряде

Это третья победа спортсменки на турнирах серии Большого шлема.

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Вера Звонарёва и Лаура Зигемунд. Фото © Twitter / US Open

Российская теннисистка Вера Звонарёва совместно с немкой Лаурой Зигемунд выиграли Открытый чемпионат США в парном разряде. В решающей встрече они одолели американку Николь Мелихар и китаянку Сюй Ифань.

Встреча завершилась за 1 час 22 минуты со счётом 6:4, 6:4.

Для россиянки это третья победа на турнирах серии Большого шлема в парных разрядах. Ранее она побеждала в США в 2006 году и выигрывала Australian Open в 2012-м. В первом случае её партнёршей была француженка Натали Деши, во втором — соотечественница Светлана Кузнецова.

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Вслед за коронавирусным скандалом на Открытом чемпионате США по теннису произошёл и другой.

Ранее Лайф сообщал, что в финале женского одиночного разряда сыграет Виктория Азаренко из Белоруссии. В полуфинале она выбила Серену Уильямс.

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