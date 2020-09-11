Российская теннисистка стала чемпионкой US Open в парном разряде

Российская теннисистка Вера Звонарёва совместно с немкой Лаурой Зигемунд выиграли Открытый чемпионат США в парном разряде. В решающей встрече они одолели американку Николь Мелихар и китаянку Сюй Ифань.
Встреча завершилась за 1 час 22 минуты со счётом 6:4, 6:4.
That championship moment 🥰— US Open Tennis (@usopen) September 11, 2020
A first Grand Slam title for @laurasiegemund & the 2nd #USOpen title for @verazvonareva. pic.twitter.com/XsvgduGI1E
Для россиянки это третья победа на турнирах серии Большого шлема в парных разрядах. Ранее она побеждала в США в 2006 году и выигрывала Australian Open в 2012-м. В первом случае её партнёршей была француженка Натали Деши, во втором — соотечественница Светлана Кузнецова.
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