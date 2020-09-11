Российская теннисистка стала чемпионкой US Open в парном разряде

Российская теннисистка Вера Звонарёва совместно с немкой Лаурой Зигемунд выиграли Открытый чемпионат США в парном разряде. В решающей встрече они одолели американку Николь Мелихар и китаянку Сюй Ифань.

Для россиянки это третья победа на турнирах серии Большого шлема в парных разрядах. Ранее она побеждала в США в 2006 году и выигрывала Australian Open в 2012-м. В первом случае её партнёршей была француженка Натали Деши, во втором — соотечественница Светлана Кузнецова.