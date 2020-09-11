"Болтология вместо конкретных действий". В Госдуме сравнили Украину с дояркой Груней

Украинские политики должны либо выполнить условия минских соглашений, либо на весь мир отказаться от их реализации. Сейчас они занимаются лишь болтологией, считает депутат Госдумы Руслан Бальбек.

— Болтология вместо конкретных действий. Сколько бы ни ходили вокруг да около украинские политики у монумента минских соглашений, никакого результата не будет: либо они выполняют подписанное, либо пусть открыто заявляют на весь мир об отказе выполнять международное соглашение, — приводит его слова РИА "Новости".

По мнению депутата, глава украинской делегации Киева в трёхсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук, который ранее заявил о невозможности выполнения минских договорённостей из-за отсутствия условий для проведения выборов в Донбассе, своими словами зондирует общественное мнение, выясняя, случится ли скандал в случае отказа Украины от своих обязательств.

Парламентарий сравнил нынешнее украинское государство с дояркой Груней, мечущейся между коров, пытаясь найти самую дойную.

— В итоге стадо разбежалось, а Груня осталась с пустым ведром, и теперь у неё и коровы виноваты, и погода не та, и выполнять свои обязанности она не будет, потому что "все против неё", — уточнил он.