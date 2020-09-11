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"Болтология вместо конкретных действий". В Госдуме сравнили Украину с дояркой Груней

Представители Незалежной зондируют общественное мнение, чтобы узнать, произойдёт ли скандал, если Киев откажется от своих обязательств, отметил депутат.

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Фото © Pixabay

Украинские политики должны либо выполнить условия минских соглашений, либо на весь мир отказаться от их реализации. Сейчас они занимаются лишь болтологией, считает депутат Госдумы Руслан Бальбек.

Болтология вместо конкретных действий. Сколько бы ни ходили вокруг да около украинские политики у монумента минских соглашений, никакого результата не будет: либо они выполняют подписанное, либо пусть открыто заявляют на весь мир об отказе выполнять международное соглашение, — приводит его слова РИА "Новости".

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Не по всем вопросам удалось прийти к соглашению, и в итоге "прорывов нет".

По мнению депутата, глава украинской делегации Киева в трёхсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук, который ранее заявил о невозможности выполнения минских договорённостей из-за отсутствия условий для проведения выборов в Донбассе, своими словами зондирует общественное мнение, выясняя, случится ли скандал в случае отказа Украины от своих обязательств.

Парламентарий сравнил нынешнее украинское государство с дояркой Груней, мечущейся между коров, пытаясь найти самую дойную.

В итоге стадо разбежалось, а Груня осталась с пустым ведром, и теперь у неё и коровы виноваты, и погода не та, и выполнять свои обязанности она не будет, потому что "все против неё", — уточнил он.

Ранее в Донецкой Народной Республике обвинили Киев в срыве совместной инспекции украинских позиций в Донбассе.

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