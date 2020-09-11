В порту Бейрута вспыхнул очередной пожар

Белый дым поднялся из тлеющих обломков порта Бейрута в пятницу после того, как был потушен пожар, напугавший жителей города в четверг. Об этом сообщают телевидение Ливана и Associated Press.

Временный министр общественных работ и транспорта Мишель Наджар сообщил местному телеканалу, что пожар, по всей видимости, вызвали искры от электроинструмента во время работы в порту. Кроме того, среди причин была названа сильная жара, температура в Бейруте — приблизительно плюс 30 градусов.

Глава гражданской обороны Ливана Реймон Хатар заявил в пятницу, что пожар удалось потушить и экстренные службы работают над охлаждением области возгорания.