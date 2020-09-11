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В порту Бейрута вспыхнул очередной пожар

По предварительной версии, возгорание началось из-за искр от электроинструмента.

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Фото © Twitter / Marioam79

Белый дым поднялся из тлеющих обломков порта Бейрута в пятницу после того, как был потушен пожар, напугавший жителей города в четверг. Об этом сообщают телевидение Ливана и Associated Press.

Временный министр общественных работ и транспорта Мишель Наджар сообщил местному телеканалу, что пожар, по всей видимости, вызвали искры от электроинструмента во время работы в порту. Кроме того, среди причин была названа сильная жара, температура в Бейруте — приблизительно плюс 30 градусов.

Огонь виден за километры. В разрушенном взрывами порту Бейрута теперь вспыхнул мощный пожар — видео

Сообщается, что эпицентр возгорания находится на складе автомобильных шин и горюче-смазочных материалов.

Глава гражданской обороны Ливана Реймон Хатар заявил в пятницу, что пожар удалось потушить и экстренные службы работают над охлаждением области возгорания.

Напомним, ранее президент Ливана Мишель Аун допустил, что мощный пожар в порту столицы 10 сентября произошёл из-за диверсии. Также он не исключал причастности внешних сил к взрыву, унёсшему в августе жизни 190 человек.

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