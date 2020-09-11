Российские военные сообщили о подготовке террористической провокации в Идлибе

Российские военные получили сведения о готовящейся провокации с применением отравляющих веществ в провинции Идлиб, северо-запад Сирии, со стороны террористической группировки "Хайат тахрир аш-Шам"*. Об этом заявил замруководителя Центра по примирению враждующих сторон Александр Гринкевич.
— Поступили сведения о подготовке боевиками террористической группировки "Хайат тахрир аш-Шам"* провокации с применением отравляющих веществ в южной части Идлибской зоны деэскалации, — отметил контр-адмирал.
США надеются на восстановление отношений с Россией в СирииПри этом также отмечается готовность "активно защищаться", если это потребуется.
Гринкевич пояснил, что, по имеющимся сведениям, террористы планируют провести постановочные съёмки вблизи высоты Джебель-Завия и привлечь зарубежные СМИ, чтобы затем обвинить силы Сирийской Арабской Республики в якобы применении химического оружия в отношении мирного населения.
Ранее сообщалось, что ПВО Сирии отразили ракетную атаку Израиля в провинции Алеппо.
* Организация запрещена в России по решению Верховного суда.