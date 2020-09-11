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Российские военные сообщили о подготовке террористической провокации в Идлибе

Боевики планируют организовать постановочные съёмки с участием западных СМИ.

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Фото © Zuma / TASS

Российские военные получили сведения о готовящейся провокации с применением отравляющих веществ в провинции Идлиб, северо-запад Сирии, со стороны террористической группировки "Хайат тахрир аш-Шам"*. Об этом заявил замруководителя Центра по примирению враждующих сторон Александр Гринкевич.

Поступили сведения о подготовке боевиками террористической группировки "Хайат тахрир аш-Шам"* провокации с применением отравляющих веществ в южной части Идлибской зоны деэскалации, отметил контр-адмирал.

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При этом также отмечается готовность "активно защищаться", если это потребуется.

Гринкевич пояснил, что, по имеющимся сведениям, террористы планируют провести постановочные съёмки вблизи высоты Джебель-Завия и привлечь зарубежные СМИ, чтобы затем обвинить силы Сирийской Арабской Республики в якобы применении химического оружия в отношении мирного населения.

Ранее сообщалось, что ПВО Сирии отразили ракетную атаку Израиля в провинции Алеппо.

* Организация запрещена в России по решению Верховного суда.

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