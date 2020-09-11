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В Белоруссии возбудили уголовное дело против оппозиционера, уехавшего на Украину

Мужчина подозревается в организации коррупционной схемы.

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Фото © ТАСС / EPA / SERGEY DOLZHENKO

Департамент финансовых расследований Комитета госконтроля (ДФР КГК) Белоруссии возбудил уголовное дело против члена Координационного совета оппозиции Ивана Кравцова. Об этом сообщил инспектор по особо важным делам ДФР Артём Дунько.

В эфире телеканала СТВ он сообщил, что речь идёт о хищении путём злоупотребления служебными полномочиями. Отмечается, что до начала политической карьеры Кравцов руководил ОАО "Архитектурное бюро-35" и работал заместителем директора на Минском часовом заводе. По данным следствия, он организовал коррупционную схему, когда одно предприятие делало заказы другого. Таким образом было отмыто 400 тысяч белорусских рублей (11,5 миллиона российских).

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Напомним, ранее сообщалось, что Кравцов вместе с оппозиционерами Антоном Родненковым и Марией Колесниковой отправился на Украину. Мужчины покинули территорию Белоруссии, а Колесникова была задержана.

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