В Белоруссии возбудили уголовное дело против оппозиционера, уехавшего на Украину

"Белорусская Гуайдо". Станет ли Светлана Тихановская признанным Западом президентом Белоруссии? Доцент Финансового университета Геворг Мирзаян — о том, зачем из Светланы Тихановской лепят "белорусскую Гуайдо" и что из этого на самом деле получится.