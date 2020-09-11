В Белоруссии возбудили уголовное дело против оппозиционера, уехавшего на Украину

Департамент финансовых расследований Комитета госконтроля (ДФР КГК) Белоруссии возбудил уголовное дело против члена Координационного совета оппозиции Ивана Кравцова. Об этом сообщил инспектор по особо важным делам ДФР Артём Дунько.
В эфире телеканала СТВ он сообщил, что речь идёт о хищении путём злоупотребления служебными полномочиями. Отмечается, что до начала политической карьеры Кравцов руководил ОАО "Архитектурное бюро-35" и работал заместителем директора на Минском часовом заводе. По данным следствия, он организовал коррупционную схему, когда одно предприятие делало заказы другого. Таким образом было отмыто 400 тысяч белорусских рублей (11,5 миллиона российских).
"Белорусская Гуайдо". Станет ли Светлана Тихановская признанным Западом президентом Белоруссии?Доцент Финансового университета Геворг Мирзаян — о том, зачем из Светланы Тихановской лепят "белорусскую Гуайдо" и что из этого на самом деле получится.
Напомним, ранее сообщалось, что Кравцов вместе с оппозиционерами Антоном Родненковым и Марией Колесниковой отправился на Украину. Мужчины покинули территорию Белоруссии, а Колесникова была задержана.