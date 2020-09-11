Голый киевлянин откусил палец отцу, разбил окно дома собакой, избил пенсионерку и скрылся на заброшке — видео

Житель Соломенского района Киева за одну ночь откусил палец отцу, избил другого мужчину лопаткой для обуви, разбил окно жилого дома собакой и напал на пенсионерку. После этого он изрезал её мужа ножом, а затем скрылся в заброшенном здании. При этом противоправные действия злоумышленник совершал полностью голым, сообщает пресс-служба патрульной полиции столицы Украины в "Фейсбуке".

— Недавно патрульные получили сразу несколько вызовов на улицу Докучаевскую. Заявители сообщили, что слышат крики и просьбы о помощи. Автопатрули мгновенно прибыли на место и были поражены увиденным. У одного из мужчин была откушена фаланга пальца, другой имел травмы головы, — сказано в записи.

Первым пострадавшим оказался отец мужчины, которому он откусил часть пальца руки. На помощь прибежал сосед, но его злоумышленник избил железной лопаткой для обуви.

Далее в полицию поступили новые звонки из частного сектора неподалёку. Выяснилось, что полностью голый мужчина разбил окно частного дома собакой и напал на 66-летнюю женщину. От криков проснулся её муж, которого напавший неадекват изрезал лежащим на кухонном столе ножом.

Найти злоумышленника удалось спустя 20 минут. Он сидел на подоконнике на четвёртом этаже заброшенного здания. Полицейские задержали его и передали следственно-оперативной группе.