Онкобольной глава семейства застрелил жену, сына и дочь, а затем покончил с собой

Когда местная жительница пришла в гости к своей подруге, перед её глазами предстала жуткая картина. Она обнаружила в доме четыре трупа, включая тело своей приятельницы. На место срочно приехали правоохранители, которые установили примерную картину произошедшего.

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Воскресным утром 61-летний Джеффри Мампер застрелил свою 54-летнюю супругу Энн-Мари, 26-летнюю дочь Эмму и 18-летнего сына Якоба. А совершив расправу над близкими, глава семейства лишил жизни и себя.

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