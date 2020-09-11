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Онкобольной глава семейства застрелил жену, сына и дочь, а затем покончил с собой

Страшная трагедия разыгралась в городе Блумингтоне, Индиана, США.

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Фото © Facebook / Emma Elyse

Когда местная жительница пришла в гости к своей подруге, перед её глазами предстала жуткая картина. Она обнаружила в доме четыре трупа, включая тело своей приятельницы. На место срочно приехали правоохранители, которые установили примерную картину произошедшего.

Фото © Facebook / Emma Elyse

Фото © Facebook / Emma Elyse

Воскресным утром 61-летний Джеффри Мампер застрелил свою 54-летнюю супругу Энн-Мари, 26-летнюю дочь Эмму и 18-летнего сына Якоба. А совершив расправу над близкими, глава семейства лишил жизни и себя.

Фото © Twitter / nypost

Фото © Twitter / nypost

Что сподвигло семьянина на чудовищный поступок, пока остаётся загадкой. Его дочка была примерной студенткой и училась в аспирантуре, сын серьёзно занимался спортом и преуспел в плавании, пишет People. Однако известно, что на момент инцидента Джеффри боролся с раком поджелудочной железы, а ранее победил рак простаты.

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