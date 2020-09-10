Владимир Минеев оказался сильнее чемпиона "Гориллы". Теперь он лучший в Fight Nights

Противником Владимира Минеева стал временный чемпион Gorilla Fighting Championship Даурмен Ермеков. До встречи с Минеевым казахстанский боец шёл на победной серии из пяти поединков, находясь, так сказать, на подъёме. Но разница в классе в поединке между топовым россиянином и Ермековым оказалась существенной…

Владимир принялся контролировать ход боя с первых секунд, работая первым номером. Волжанин сделал акцент на хлёсткие лоу-кики, которые, как оказалось, существенно снизили работоспособность и скорость чемпиона GFC. Попытки перевести Минеева в исполнении Даурена были недейственны, многократный чемпион мира по кикбоксингу на пять с плюсом защищался от тейкдаунов, вынуждая казаха играть в свою игру.

К началу третьего раунда Ермеков мог рассчитывать только на свои морально-волевые качества, так как физически он был уже сломлен. Но Ермеков продолжал стоять, героически принимая на себя фактически все удары в исполнении соперника. Однако рано или поздно это должно было закончиться. Заперев соперника в углу клетки, Минеев обрушил на него град ударов коленями и локтями, заставив рефери на отметке 2:16 третьего раунда остановить бой. Владимир Минеев — чемпион Fight Nights Global в среднем весе!

Победа Волжанина в родном для себя промоушене символична. Вся профессиональная карьера 30-летнего бойца связана с FNG и Камилом Гаджиевым. Удивительно, что путь к поясу у Минеева составил ровно шесть лет. Конечно же, подраться за титул Волжанин мог и раньше, но, имея дружественные отношения практически со всеми топовыми средневесами, схватки с ними были исключены.

На сегодняшний день у организации Fight Nights Global нет своего ростера бойцов. И сложно представить, кто может стать следующим соперником Владимира. Конечно же, новоиспечённый чемпион жаждет повторной встречи с Магомедом Исмаиловым. Реванш интересен и дагестанцу, но у Лысого Хищника остались контрактные обязательства с АСА, а значит, этот поединок возможен не ранее чем через 6–8 месяцев. Будет ли Минеев ждать весь этот срок своего звёздного соперника или выйдет в клетку с кем-то другим, пока не известно… С другой стороны, Владимир вправе считать себя и чемпионом GFC, а учитывая дружественные отношения двух промоушенов, не исключено, что Волжанина мы будем видеть и в клетке энергетического напитка.

В соглавном событии в октагоне выступил Усман Нурмагомедов. Кузен Орла в схожем с Минеевым стиле по частям разобрал в стойке опытного соперника Святослава Шабанова. Первый раунд оказался не самым простым для Усмана, дагестанец пропустил удар в голову, и казалось, что это нокдаун. Но молодой боец под пристальным взглядом Хабиба выстоял, забрав первый раунд.

На вторую пятиминутку махачкалинец вышел по-настоящему заряженным. Нурмагомедов сокрушил бедро противника жёсткими лоу-киками, как результат — Святослав захромал в клетке. Фактически это был технический нокаут, но рефери, дабы не раздражать хейтеров, позволил Шабанову продолжать бой фактически на одной ноге. Но одностороннему избиению травмированного бойца пришёл конец во втором раунде. Племянник Абдулманапа Нурмагомедова уверенно выиграл на мемориале!