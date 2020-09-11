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В Apple заявили, что не удаляли приложения российских телеканалов на Украине

Ранее об этом сообщила пресс-служба ВГТРК.

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Фото © Pixabay

Корпорация Apple сообщила, что не удаляла из App Store на Украине приложения российских телеканалов, были лишь направлены уведомления о соответствующем требовании.

Apple лишь уведомила российских разработчиков о требованиях украинских властей и предложила обратиться к ним напрямую, — цитирует ТАСС пресс-службу компании.

Такие же сообщения от компании получили НТВ и МИА "Россия сегодня".

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В иске отмечается, что парламент не рассмотрел данный законопроект.

Напомним, ранее пресс-служба ВГТРК сообщила, что на территории Украины были заблокированы четыре приложения холдинга: "Россия-1", "Россия. Телевидение и радио", "Вести FM", а также "Вести.ру".

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