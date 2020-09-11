В Apple заявили, что не удаляли приложения российских телеканалов на Украине

Корпорация Apple сообщила, что не удаляла из App Store на Украине приложения российских телеканалов, были лишь направлены уведомления о соответствующем требовании.

— Apple лишь уведомила российских разработчиков о требованиях украинских властей и предложила обратиться к ним напрямую, — цитирует ТАСС пресс-службу компании.

Такие же сообщения от компании получили НТВ и МИА "Россия сегодня".