Жертва "подмосковного Отелло" рассказала, как познакомилась с новым супругом

Маргарита Грачёва из подмосковного Серпухова, которой ревнивый муж отрубил кисти рук, рассказала в "Инстаграме" историю знакомства со своим новым супругом.

— Примерно 2,5 года назад Макс написал мне в "ВК", и я неожиданно заметила его сообщение. Я зашла и среди кучи заявок увидела его с каким-то ненавязчивым текстом: "Привет, у тебя крутой протез, он тебе очень идёт. Как будешь в Питере, рад буду познакомиться. Обижать и приставать не буду!" И я ответила, опять же, по счастливой случайности я как раз была в Питере на реабилитации, — поделилась девушка.

Подписчики в комментариях пожелали супругам счастья и порадовались, что Маргарита после пережитого ужаса наконец-то встретила замечательного человека.

Также девушка опубликовала кадры прогулки с избранником по Санкт-Петербургу. На видео пара смеётся и дурачится, мужчина носит свою любимую на руках. Рита рассказала, что этот ролик в честь годовщины свадьбы они с друзьями снимали целых шесть часов.