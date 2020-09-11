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Жертва "подмосковного Отелло" рассказала, как познакомилась с новым супругом

Также она опубликовала видео их прогулки по Петербургу, снятое в честь годовщины свадьбы.

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Маргарита Грачёва из подмосковного Серпухова, которой ревнивый муж отрубил кисти рук, рассказала в "Инстаграме" историю знакомства со своим новым супругом.

Примерно 2,5 года назад Макс написал мне в "ВК", и я неожиданно заметила его сообщение. Я зашла и среди кучи заявок увидела его с каким-то ненавязчивым текстом: "Привет, у тебя крутой протез, он тебе очень идёт. Как будешь в Питере, рад буду познакомиться. Обижать и приставать не буду!" И я ответила, опять же, по счастливой случайности я как раз была в Питере на реабилитации, — поделилась девушка.

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Сейчас она живёт в Санкт-Петербурге и готовится к скорой свадьбе.

Подписчики в комментариях пожелали супругам счастья и порадовались, что Маргарита после пережитого ужаса наконец-то встретила замечательного человека.

Также девушка опубликовала кадры прогулки с избранником по Санкт-Петербургу. На видео пара смеётся и дурачится, мужчина носит свою любимую на руках. Рита рассказала, что этот ролик в честь годовщины свадьбы они с друзьями снимали целых шесть часов.

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Летом девушка делилась с подписчиками, что в сентябре она и её возлюбленный распишутся.

Напомним, Маргарита Грачёва пережила нападение мужа в декабре 2017 года. Супруг вывез её в лес, где отобрал мобильный телефон, перевязал руки жгутом и начал истязать. Мужчина несколько раз ударил топором по запястьям и кистям, решив, что жена ему изменила. По словам Маргариты, он часто говорил, что она "нагуляла" их младшего сына. В итоге нападавшего приговорили к 14 годам тюрьмы и лишили родительских прав.

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