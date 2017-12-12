Полиция задержала "подмосковного Отелло", отрубившего жене кисти рук

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Полиция задержала "подмосковного Отелло", отрубившего жене кисти рук

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Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".

Житель подмосковного Серпухова Дмитрий Грачёв, отрубивший своей жене кисти рук из-за подозрений в измене, был задержан. Об этом сообщает ГУ МВД РФ по Московской области. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Его покалеченная жена остаётся в больнице им. Семашко.

<p>Фото: vk.com</p>

По данным местных СМИ, перед тем как отрубить супруге руки, Дмитрий пытал её. Мужчина по одному отрубал и дробил ей пальцы, чтобы выведать правду об измене.

После истязательств Грачёв сам привёз истекающую кровью супругу в больницу. Ей была сделана сложная операция.

<p>Фото: vk.com</p>

Отметим, что у Дмитрия и Маргариты двое детей, сейчас они находятся у бабушки. В соцсетях родственники пострадавшей объявили сбор средств, чтобы помочь ей быстрее пройти реабилитацию.

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