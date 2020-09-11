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"Недружественный шаг". МИД Украины направил ноту протеста в Белоруссию после обыска машины посла на границе

Дипведомство оставило за собой право действовать на условиях взаимности.

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Фото © Facebook / МИД Украины

Министерство иностранных дел Украины направило ноту протеста в Минск после того, как белорусские пограничники обыскали автомобиль посла Незалежной Игоря Кизима. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление ведомства.

Украинская сторона направила ноту в МИД РБ с требованием предоставить объяснения и квалифицировать действия белорусских пограничников, — заявили в министерстве.

Кроме того, Киев оценил обыск машины как недружественный шаг и оставил за собой право ответить на условиях взаимности.

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