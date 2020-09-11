"Недружественный шаг". МИД Украины направил ноту протеста в Белоруссию после обыска машины посла на границе

Министерство иностранных дел Украины направило ноту протеста в Минск после того, как белорусские пограничники обыскали автомобиль посла Незалежной Игоря Кизима. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление ведомства.
— Украинская сторона направила ноту в МИД РБ с требованием предоставить объяснения и квалифицировать действия белорусских пограничников, — заявили в министерстве.
Кроме того, Киев оценил обыск машины как недружественный шаг и оставил за собой право ответить на условиях взаимности.
Посол Украины пригрозил "дипломатической войной" из-за осмотра его машины на границе Белоруссии — видеоПредставитель Киева пообещал пограничникам очень большие проблемы.
Ранее в Белоруссии возбудили уголовное дело против оппозиционера, уехавшего на Украину.