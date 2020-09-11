Достать Луну с неба. Учёный рассказал, как заполучить кусочек ночного светила

Лунный грунт, доставленный на Землю СССР и США, не продаётся, так как все образцы принадлежат государству, но тем не менее желающие могут приобрести кусочек спутника — упавшие на планету лунные метеориты. Об этом рассказал заведующий лабораторией геохимии Луны и планет Института геохимии и аналитической химии РАН Евгений Слюта.

— Реально купить на аукционе можно только лунные метеориты. Однако это будет достаточно дорого, — отметил учёный в интервью РИА "Новости".

Специалист посетовал, что в настоящее время уровень образования снизился, поэтому люди верят во что угодно. Он подчеркнул, что объявления о продаже лунного грунта являются фейками. Единственные два случая — продажа частичек спутника семьёй астронавта Нила Армстронга, который и доставил их на нашу планету впервые в истории, и выставленные на аукцион фрагменты грунта, которые подарили вдове конструктора Сергея Королёва.

Что же касается метеоритов, Слюта отметил дороговизну такой покупки из-за того, что эти небесные тела очень редко падают на Землю. Однако тот счастливец, которому удалось найти метеорит, вправе продать его. Оценить подлинность находки помогут специальные лаборатории. В России это можно сделать в Институте геохимии и аналитической химии РАН, правда, при этом часть придётся отдать в коллекцию учреждения.

Советский Союз доставил грунт спутника с помощью автоматической станции "Луна-16". 12 сентября отмечается 50-летие запуска. До этого частицы ночного светила привозили только американцы.