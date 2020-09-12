Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Диетолог рассказала об опасности "сжигания жиров" с помощью кофе

Однако в умеренных количествах этот напиток может поспособствовать похудению.

8

Похудеть с помощью кофе многие пытаются благодаря содержащемуся в нём кофеину, который бодрит и ускоряет сокращение сердечной мышцы, что требует сжигания большего количества калорий. Однако этот эффект опасен для здоровья, рассказала профессор ФМБА России, диетолог Маргарита Королёва.

Да, кофеин ускоряет обмен веществ, но происходит это за счёт частоты сердечных сокращений. Что будет с сердцем, если мы будем рассчитывать на кофеин как на сжигатель жира и для этого будем использовать до восьми чашек кофе в день? Конечно, будут соответствующие проблемы с сердцем, — приводит её слова радио Sputnik.

Диетолог также предупредила, что кофе противопоказан людям с гипертонией или нарушениями ритма сердца.

Кофе оказался эффективным против онкологии

Отмечается, что эффективность зависит от количества выпитого.

Однако в умеренных количествах этот напиток всё же может поспособствовать похудению. Главное, пить чёрный кофе без всевозможных калорийных добавок. Использовать можно миндальное или кокосовое молоко, но стоит учитывать, что и при этом калорийность несколько повышается, отметила доктор. Королёва добавила, что сиропы тоже повышают калорийность кофе, а также уровень сахара в крови, что обеспечивает дополнительный выброс инсулина.

Ранее диетолог назвала самый безопасный чай для кормящих мам.

Выбор редакции

Loading...