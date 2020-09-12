Диетолог рассказала об опасности "сжигания жиров" с помощью кофе

Похудеть с помощью кофе многие пытаются благодаря содержащемуся в нём кофеину, который бодрит и ускоряет сокращение сердечной мышцы, что требует сжигания большего количества калорий. Однако этот эффект опасен для здоровья, рассказала профессор ФМБА России, диетолог Маргарита Королёва.

— Да, кофеин ускоряет обмен веществ, но происходит это за счёт частоты сердечных сокращений. Что будет с сердцем, если мы будем рассчитывать на кофеин как на сжигатель жира и для этого будем использовать до восьми чашек кофе в день? Конечно, будут соответствующие проблемы с сердцем, — приводит её слова радио Sputnik.

Диетолог также предупредила, что кофе противопоказан людям с гипертонией или нарушениями ритма сердца.

Однако в умеренных количествах этот напиток всё же может поспособствовать похудению. Главное, пить чёрный кофе без всевозможных калорийных добавок. Использовать можно миндальное или кокосовое молоко, но стоит учитывать, что и при этом калорийность несколько повышается, отметила доктор. Королёва добавила, что сиропы тоже повышают калорийность кофе, а также уровень сахара в крови, что обеспечивает дополнительный выброс инсулина.