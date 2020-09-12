Бастрыкин потребовал возбудить дело в отношении главы районного суда Волгограда

Высшая квалификационная коллегия судей рассмотрит по требованию главы Следственного комитета Александра Бастрыкина вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении председателя райсуда Волгограда Юлии Добрыниной. Это следует из повестки, опубликованной на сайте ВККС.
Добрынина подозревается по части 3 статьи 30 и части 4 статьи 159 УК РФ (покушение на мошенничество и мошенничество, совершённое организованной группой либо в особо крупном размере).
Цифровик-затейник. Финансовые схемы чиновника из Минпромторга обошлись государству в миллионы рублейСегодня по подозрению в мошенничестве был арестован заместитель директора Департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга РФ Антон Исаев. Его подозревают в создании преступных схем, через которые воровались государственные деньги. Лайф разбирался, как и с кем мог действовать чиновник, а главное — выяснил, что сумма хищений может составлять десятки миллионов рублей.
ВККС начнёт рассмотрение этого вопроса в 14:00 23 сентября.
Ранее в августе СМИ сообщили, что Добрынину задержали с поличным по делу о взятке в размере 25 миллионов рублей. Позже её адвокат опровергла эту информацию.
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