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Бастрыкин потребовал возбудить дело в отношении главы районного суда Волгограда

Заседание коллегии судей по этому вопросу запланировано на 23 сентября.

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Фото © Pixabay

Высшая квалификационная коллегия судей рассмотрит по требованию главы Следственного комитета Александра Бастрыкина вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении председателя райсуда Волгограда Юлии Добрыниной. Это следует из повестки, опубликованной на сайте ВККС.

Добрынина подозревается по части 3 статьи 30 и части 4 статьи 159 УК РФ (покушение на мошенничество и мошенничество, совершённое организованной группой либо в особо крупном размере).

Цифровик-затейник. Финансовые схемы чиновника из Минпромторга обошлись государству в миллионы рублей

Сегодня по подозрению в мошенничестве был арестован заместитель директора Департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга РФ Антон Исаев. Его подозревают в создании преступных схем, через которые воровались государственные деньги. Лайф разбирался, как и с кем мог действовать чиновник, а главное — выяснил, что сумма хищений может составлять десятки миллионов рублей.

ВККС начнёт рассмотрение этого вопроса в 14:00 23 сентября.

Ранее в августе СМИ сообщили, что Добрынину задержали с поличным по делу о взятке в размере 25 миллионов рублей. Позже её адвокат опровергла эту информацию.

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