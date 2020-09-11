Цифровик-затейник. Финансовые схемы чиновника из Минпромторга обошлись государству в миллионы рублей

Против Исаева возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ "Мошенничество". В соответствии с ней чиновник Минпромторга может получить до десяти лет заключения. Замоскворецкий суд Москвы по ходатайству следствия вынес решение о его содержании под стражей до 13 октября. Сейчас оперативники проводят обыски в его рабочем кабинете в министерстве, а также в помещениях ЦНИИ "Электроника", одним из руководителей которого он был в 2014–2019 годах.

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По версии следствия, Исаев, будучи топ-менеджером "Электроники", организовывал преступные схемы, через которые похищал деньги. ЦНИИ — большой научно-исследовательский институт, "дочка" "Ростеха" и Росимущества. Этот центр радиоэлектронной промышленности курирует предприятия по направлению экономики и международного сотрудничества. Деньги там крутятся большие, и, видимо, количество нулей в суммах контрактов надоумило молодого чиновника задуматься о том, чтобы и себе "отложить".

Молодой да ранний

Что известно об Исаеве? Сейчас заместителю директора департамента Минпромторга нет и тридцати. Вчерашний выпускник Национального исследовательского ядерного университета (НИЯУ МИФИ) в 2014 году пришёл в "Электронику", где всего за пять лет сделал головокружительную карьеру — стал одним из руководителей предприятия.

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А в 2019 году пошёл ещё выше — в Министерство промышленности и торговли на должность заместителя главы Департамента радиоэлектронной промышленности. К слову, в этом же году сменился и директор департамента — им стал Василий Шпак.

Лайф изучал закупки, которые проводил ЦНИИ "Электроника" в 2017–2019 годы, и пришёл к интересным результатам: целый ряд подрядчиков по самым "жирным" тендерам института больше не существуют или не являются прибыльными.

Миллионы налево

Например, в 2017 году "Электроника" заключила с подрядчиками 51 контракт на сумму более 200 миллионов рублей. Из них четыре контракта получило ООО "Бит Энерджи". За исследовательскую работу и консультационные услуги компания, состоящая из четырёх человек, получила от института более 33 миллионов рублей. Выполненным из этих контрактов оказался только один. Судя по данным базы "СПАРК-Интерфакс", ни до, ни после этого компания "Бит Энерджи" не участвовала ни в каких тендерах, а сейчас находится в стадии ликвидации.

© "СПАРК-Интерфакс"

Ещё одна ликвидированная компания из списков поставщиков того же года — ООО "Прокс" — получила от "Электроники" два контракта на исследовательскую деятельность и с полученными 15 миллионами рублей растворилась в закате. Разумеется, ни один из них выполнен не был.

Взявшись за маркетинговые исследования рынков, с более чем 12 миллионами рублей исчезло ООО "Голден эппл маркетинг ресерч". После заключения контракта с менеджментом в компании начало происходить неладное. Доли переходили из рук в руки, после чего в 2019 году собственником фирмы вообще оказался гражданин Казахстана.

В ходе исследования закупочной деятельности ЦНИИ "Электроника" Лайф учитывал только большие — многомиллионные контракты. Но уже по ним видно, что в 2017 году из 200 миллионов рублей налево ушло как минимум 60 миллионов.

В 2018 году тоже не обошлось без исчезновений подрядчиков. Компания "Информационная защита", заключившая контракт почти на 1,5 млн рублей, и Научно-исследовательский институт стандартизации и унификации, получивший от "Электроники" 13 млн рублей, спустя год прекратили своё существование. Стоит ли говорить о том, что и здесь задачи остались без решения.