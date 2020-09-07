По ту сторону баррикад. В Оренбурге на экс-судью, сбившего человека, возбудили уголовное дело

В январе 2020 года бывший судья Геннадий Петрухов на полной скорости сбил пешехода на перекрёстке. Женщина, к счастью, осталась жива. Ну а Петрухов обвиняется сегодня по статье "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека". Перед этим в мае Александр Бастрыкин направил письмо в высшую квалификационную коллегию судей, чтобы те дали согласие на возбуждение уголовного дела в отношении Петрухова. Положительный ответ пришёл в августе.

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Как судили судью?

ДТП произошло в Оренбурге ещё 31 января 2020 года в районе двух часов дня. Петрухов мчал на своей машине по одной из оживлённых улиц. Разогнавшись до высокой скорости, судья не заметил женщину, переходящую дорогу на пешеходном переходе. Пострадавшей удалось отделаться переломами и ушибами.

Судебный процесс в отношении экс-судьи затянулся. Только в мае коллегия судей начала рассматривать дело по существу. Сам Петрухов раскаялся и попросил коллегию отказать в возбуждении уголовного дела: — Всю свою сознательную жизнь я честно и добросовестно трудился и прошу высшую квалификационную коллегию не давать согласия на возбуждение уголовного дела в отношении меня, — заявил Петрухов на коллегии.

После ДТП Петрухов активно посещал пострадавшую в больнице, склоняя её отказаться от своих претензий к нему. Ему удалось как-то замотивировать женщину выступить в его поддержку. На суде потерпевшая заявила, что не хочет уголовного преследования: — Было видно, что он очень переживает. Я не желаю, чтобы его судили, и своего решения не изменю.

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Тем не менее после письма Бастрыкина Петрухова всё же будут судить. И уже не на коллегии судей, а как обычного преступника. Лайф пообщался с адвокатом Дмитрием Аграновским, и тот рассказал, что может грозить экс-судье.

— Если обвиняют по ч. 1 ст. 264 УК РФ, то там максимальный срок — до трёх лет ограничения свободы либо принудительные работы на срок до двух лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до трёх лет или без такового.

Судья из 90-х

Свою карьеру Геннадий Петрухов начинал в 90-х как судья Дзержинского районного суда Оренбурга. Там он проработал до 1994 года и перешёл в областной суд Оренбурга, где и проработал до своей отставки в 2011 году. После отставки экс-судья входил в Совет ветеранов суда Оренбургской области.

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За время своей работы в Оренбургском областном суде Петрухов являлся судьёй по громкому уголовному делу, связанному с убийством трёх подростков в 1998 году. По версии следствия, киллеры, караулившие местного криминального авторитета, застрелили подростков возле подъезда.

Во время судебного процесса, как заявлял адвокат защиты, было допущено множество нарушений: судебный процесс часто затягивали, менялись следователи, а на свидетелей было оказано давление. Судью Петрухова обвиняли в предвзятом отношении к судебному процессу, а также обвинили в том, что он намеренно сделал заседание закрытым. Защита планировала сменить судью из-за его некомпетентности на другого.

Любители быстрой езды

Геннадий Петрухов — не первый судья — любитель быстрой езды. В 2018 году Евгений Капустин — судья Воронежской области — въехал на своём автомобиле в нетрезвом состоянии в такси. После ДТП он скрутил номера и скрылся, а водитель и пассажиры такси были доставлены в реанимацию в тяжёлом состоянии.