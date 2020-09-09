Бюджет для партийного вуза. Институт Жириновского живёт за счёт бюджетных субсидий и госзаказов

Власти продолжают баловать Владимира Жириновского подарками. Ежегодное субсидирование деятельности его Института мировых цивилизаций (ИМЦ) и передача вузу одного из корпусов здания Российской академии наук на Ленинском проспекте дополнились в 2020 году тремя подрядами на проведение экспертно-аналитических исследований от Аппарата Государственной думы.

Госдума — щедрая душа

В этом году нижняя палата российского парламента объявила тендеры на проведение 39 исследований в различных сферах законотворческой деятельности. На углубление своих знаний о стране и советы по написанию новых законов парламентарии в этом году готовы выложить кругленькую сумму — около 185 миллионов рублей.

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Часть из закупок уже проведена: контракты либо уже исполняются, либо объявлены их победители.

Их оказалось не так уж и много — в основном ведущие государственные вузы страны: МГЮА, "Плешка", ВШЭ, СПбГУ, Уральский юридический университет, Саратовская юридическая академия. Кроме того, пара научно-исследовательских институтов и ИМЦ господина Жириновского.

Учёные из ЛДПР уже корпят над трудом с заголовком "Мониторинг правоприменения нормативных правовых актов по мерам государственной поддержки граждан старшего поколения на федеральном и региональном уровнях. Подходы к совершенствованию законодательного регулирования". Отчитаться перед Думой вуз должен уже в декабре этого года, и за это в карман АНО "капнет" почти два миллиона рублей.

4,8 миллиона Дума заплатит за анализ зарубежного опыта и разработку законодательных инструментов создания в России благоприятной среды для работы российских и иностранных учёных, специализирующихся на прорывных инновационных исследованиях.

Ещё 5,1 миллиона будет потрачено на разработку рекомендаций по правовому обеспечению создания системы финансирования проектов по внедрению цифровых платформенных решений.

И это, возможно, ещё не всё: 3 сентября Дума объявила о старте ещё 14 тендеров на проведение научно-исследовательской деятельности для своих нужд. Их общая сумма составляет 77 миллионов рублей. Стоимость лотов стартует с отметки в 3,6 миллиона рублей и достигает 14 с лишним миллионов. Это значит, что количество и стоимость подрядов у подопечных лидера ЛДПР могут существенно увеличиться.

Гнездо для соколят

Общественно-политические структуры партии ЛДПР как-то всё больше напоминают хорошо организованный бизнес, где деньги делаются ровно на всём. Лайф, например, уже описывал схемы заработков депутата Андрея Свинцова на ЛДПР ТВ.

Институт мировых цивилизаций тоже зарабатывает как может. Полное название учреждения звучит как негосударственная автономная некоммерческая организация высшего образования "Институт мировых цивилизаций". Что совершенно не помешало НАНО в прошлом году показать выручку от продаж в размере более 200 миллионов рублей.

Вуз был основан ЛДПР и лично Владимиром Жириновским в 1999 году и сейчас обучает студентов по специальностям "экономика", "политология", "реклама и связи с общественностью", "психология" и ряду других. Среди его выпускников — нынешний врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв, уже знакомый нам Андрей Свинцов, депутаты Сергей Каргинов, Владимир Сысоев, член Совета Федерации Елена Афанасьева.

Обучение ведётся на платной основе, его стоимость в 2020–2021 годах достигает 155 тысяч рублей в год для российских студентов, а для иностранцев — до 185 тысяч. В этом году бюджетных мест — то есть бесплатных для россиян — нет. На сегодняшний день здесь учится 415 студентов, работает 150 преподавателей.

Подарки от власти

Вся история института пестрит приятными для Владимира Вольфовича эпизодами. Своё первое здание в Басманном переулке ИМЦ получил в безвозмездное пользование ещё в июне 2002 года. Согласно данным Росреестра, общая площадь пятиэтажного строения — 5 тыс. кв. м, его кадастровая стоимость составляет 806,4 млн руб.

О следующем помещении Жириновский просил лично президента Владимира Путина в 2017 году. Речь шла о здании поближе к центру Москвы. И президент его услышал — в 2018 году правительство удовлетворило просьбу политика и передало ему 15-этажное здание на Ленинском проспекте, принадлежащее Российской академии наук. Кроме того, институту было предоставлено здание общежития для студентов на Беговой улице.

Деятельность института субсидируется государством. По различным данным, в 2018 году ИМЦ получил из бюджета 50 млн рублей, в 2019 году — уже 130 миллионов. В конце прошлого года правительство в поправках к федеральному бюджету на 2020–2022 годы предложило увеличить эти субсидии почти в шесть раз — до 353,8 млн руб.

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