Адвокат опровергла задержание председателя райсуда Волгограда

Председатель районного суда Волгограда Юлия Добрынина не задержана, заявила её адвокат Анастасия Селиванова в беседе с ТАСС.

— Факт задержания судьи Добрыниной Юлии не соответствует действительности. Имели место определённые оперативно-разыскные мероприятия, которые проводились оперативными службами Москвы по изъятию у судьи денежных средств в размере 2,5 миллиона рублей, связанных с гражданско-правовыми отношениями. Ни о каких 25 миллионах взятки речи нет, даже у следствия, — рассказала адвокат.

Селиванова также сообщила, что уголовное дело в отношении судьи не возбуждалось. Кроме того, по словам адвоката, ресторан "Фасоль", в котором якобы и задержали Добрынину с поличным, не работает.

Юрист отметила, что в данный момент проводится доследственная проверка, в рамках которой и проходили оперативно-разыскные мероприятия.