В "Роскачестве" рассказали, как пользователей подслушивают голосовые помощники

Специалист пресс-службы "Роскачества" Алеся Боровикова рассказала, что голосовые помощники иногда подслушивают своих владельцев. Разработчики, по её словам, объясняют это тем, что устройства реагируют на ключевые слова, похожие на запрос-активатор.
Тем не менее внятного объяснения, добавила Боровикова, этой ситуации производители пока предоставить не смогли. Что касается реальной утечки разговоров, то здесь существует вероятность подслушивания со стороны умной колонки.
— При использовании гаджета вы по умолчанию соглашаетесь на обмен с производителем "записями, используемыми для улучшения обслуживания", — отметила специалист в интервью агентству "Прайм".
Она добавила, что зачастую этим занимаются подрядчики на аутсорсе в другой стране. При этом конфиденциальность разговоров не гарантируется.
Телевизор прослушивает вас. Как прекратить слежку одним кликом?Современные телевизоры оснащены Smart TV. Эта технология работает на основе ваших данных. В частности, для понимания вашей речи ей нужно обработать терабайты данных. Для этого ваши разговоры с ассистентом анализируются. И это пространство для кражи и незаконной передачи данных.
Боровикова порекомендовала отключать умные колонки, если они не используются, и не вести приватные разговоры рядом с ними.
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