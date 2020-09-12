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В "Роскачестве" рассказали, как пользователей подслушивают голосовые помощники

Соглашение на обмен с производителями "записями, используемыми для улучшения обслуживания", заключается по умолчанию, отметила эксперт.

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Специалист пресс-службы "Роскачества" Алеся Боровикова рассказала, что голосовые помощники иногда подслушивают своих владельцев. Разработчики, по её словам, объясняют это тем, что устройства реагируют на ключевые слова, похожие на запрос-активатор.

Тем не менее внятного объяснения, добавила Боровикова, этой ситуации производители пока предоставить не смогли. Что касается реальной утечки разговоров, то здесь существует вероятность подслушивания со стороны умной колонки.

При использовании гаджета вы по умолчанию соглашаетесь на обмен с производителем "записями, используемыми для улучшения обслуживания", — отметила специалист в интервью агентству "Прайм".

Она добавила, что зачастую этим занимаются подрядчики на аутсорсе в другой стране. При этом конфиденциальность разговоров не гарантируется.

Телевизор прослушивает вас. Как прекратить слежку одним кликом?

Современные телевизоры оснащены Smart TV. Эта технология работает на основе ваших данных. В частности, для понимания вашей речи ей нужно обработать терабайты данных. Для этого ваши разговоры с ассистентом анализируются. И это пространство для кражи и незаконной передачи данных.

Боровикова порекомендовала отключать умные колонки, если они не используются, и не вести приватные разговоры рядом с ними.

Ранее Лайф рассказывал, как распознать прослушку в Zoom.

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