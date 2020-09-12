В "Роскачестве" рассказали, как пользователей подслушивают голосовые помощники

Телевизор прослушивает вас. Как прекратить слежку одним кликом? Современные телевизоры оснащены Smart TV. Эта технология работает на основе ваших данных. В частности, для понимания вашей речи ей нужно обработать терабайты данных. Для этого ваши разговоры с ассистентом анализируются. И это пространство для кражи и незаконной передачи данных.