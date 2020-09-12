Ведущая повеселилась в море в крошечном бикини, и пользователей шокировал один нюанс — её возраст

Английская телеведущая Антея Тёрнер поделилась в "Инстаграме" жарким кадром с отдыха в Греции. Блондинка надела жёлтое бикини и с ослепительной улыбкой позировала в пенных волнах.

Фото © Instagram / antheaturner

Загорелая кожа, стройная фигура, плоский живот и пышная грудь — такой предстала британка перед глазами подписчиков, которые окончательно забыли один факт — её возраст. 25 мая Антея отметила свой 60-летний юбилей. И, глядя на неожиданно откровенный снимок, пользователи решили, что молодость — это не всегда цифра в паспорте.

Фото © Instagram / antheaturner

Юзеры отметили, что ведущая, сохранившая отличную спортивную форму, вдохновляет их следить за собой и не бояться солидного возраста. Ведь Антея сейчас может поконкурировать со многими девушками.

Подумал, что это фото из прошлого. Вы никогда не стареете Jsalt0166

Фото © Instagram / antheaturner

Вы выглядите потрясающе! Хочу быть такой же в 60 Gillyjacs

Ты вдохновляешь меня и помогаешь держать себя в форме Clarercharters