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Ведущая повеселилась в море в крошечном бикини, и пользователей шокировал один нюанс — её возраст

Британка пополнила отряд нестареющих знаменитостей.

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Фото © Instagram / antheaturner

Английская телеведущая Антея Тёрнер поделилась в "Инстаграме" жарким кадром с отдыха в Греции. Блондинка надела жёлтое бикини и с ослепительной улыбкой позировала в пенных волнах.

Фото © Instagram / antheaturner

Фото © Instagram / antheaturner

Загорелая кожа, стройная фигура, плоский живот и пышная грудь — такой предстала британка перед глазами подписчиков, которые окончательно забыли один факт — её возраст. 25 мая Антея отметила свой 60-летний юбилей. И, глядя на неожиданно откровенный снимок, пользователи решили, что молодость — это не всегда цифра в паспорте.

Фото © Instagram / antheaturner

Фото © Instagram / antheaturner

Юзеры отметили, что ведущая, сохранившая отличную спортивную форму, вдохновляет их следить за собой и не бояться солидного возраста. Ведь Антея сейчас может поконкурировать со многими девушками.

Подумал, что это фото из прошлого. Вы никогда не стареете

Jsalt0166

Фото © Instagram / antheaturner

Фото © Instagram / antheaturner

Вы выглядите потрясающе! Хочу быть такой же в 60

Gillyjacs

Ты вдохновляешь меня и помогаешь держать себя в форме

Clarercharters

Возможно, секрет в том, что ведущей удалось сохранить позитивный взгляд на жизнь и не постареть душой. Ещё недавно она планировала свадьбу с 55-летним бизнес-магнатом Марком Армстронгом, пишет Daily Mail. Из-за карантина торжество пришлось отложить, однако и это не заставило Антею падать духом.

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Артистка держит себя в отличной форме и не считает нужным прятать фигуру от чужих глаз.

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