Ведущая "Дома-2" примерила откровенный купальник, из-за которого мужчины лишились покоя даже во снах

42-летняя Ольга Орлова не перестаёт делиться с поклонниками в "Инстаграме" кадрами с отдыха. И на этот раз снимок вышел более чем пикантным. Ведущая "Дома-2" надела синий купальник из тонкой ткани, который облегал и частично обнажал её изящный бюст.

Фото © Instagram / olgaorlova1311

Артистка выбрала ракурс, при котором её фигура смотрелась ещё стройнее, и позировала на фоне моря и скал. А в подписи к откровенному фото попросила поклонников рассказать, о чём они думают перед сном.

Фото © Instagram / olgaorlova1311

Экс-солистка "Блестящих" настолько поразила пользователей своей откровенностью, что они решили, что данный кадр рассчитан исключительно на мужчин, которые и будут думать об исполнительнице перед сном. А некоторые даже решили Ольгу пристыдить за нескромность, ведь ведущая, по их мнению, показала чуть больше, чем позволяют правила приличия.

Где твоя скромность? <...> marimamboo8

Это вы для парней выложили? shvanova_irina

Фото © Instagram / olgaorlova1311

Оля, извините) не очень удачное фото) natali_velikorodnaya_

Мужская половина ваших подписчиков после этого фото теперь будут думать о Вас shvanova_irina