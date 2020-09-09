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Ведущая "Дома-2" примерила откровенный купальник, из-за которого мужчины лишились покоя даже во снах

Артистка держит себя в отличной форме и не считает нужным прятать фигуру от чужих глаз.

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Фото © Instagram / olgaorlova1311

42-летняя Ольга Орлова не перестаёт делиться с поклонниками в "Инстаграме" кадрами с отдыха. И на этот раз снимок вышел более чем пикантным. Ведущая "Дома-2" надела синий купальник из тонкой ткани, который облегал и частично обнажал её изящный бюст.

Фото © Instagram / olgaorlova1311

Артистка выбрала ракурс, при котором её фигура смотрелась ещё стройнее, и позировала на фоне моря и скал. А в подписи к откровенному фото попросила поклонников рассказать, о чём они думают перед сном.

Фото © Instagram / olgaorlova1311

Экс-солистка "Блестящих" настолько поразила пользователей своей откровенностью, что они решили, что данный кадр рассчитан исключительно на мужчин, которые и будут думать об исполнительнице перед сном. А некоторые даже решили Ольгу пристыдить за нескромность, ведь ведущая, по их мнению, показала чуть больше, чем позволяют правила приличия.

Где твоя скромность? <...>

marimamboo8

Это вы для парней выложили?

shvanova_irina

Фото © Instagram / olgaorlova1311

Оля, извините) не очень удачное фото)

natali_velikorodnaya_

Мужская половина ваших подписчиков после этого фото теперь будут думать о Вас

shvanova_irina

Ольга Орлова — певица и актриса, экс-солистка группы "Блестящие". В детстве она комплексовала из-за роста, так как была самой низкой в классе. Однако со временем поняла, что миниатюрность, наоборот, её достоинство. Едва достигнув совершеннолетия, девушка попала в шоу-бизнес. После ухода из "Блестящих" Ольга занялась сольной карьерой, снялась в кино и приняла участие в "Последнем герое". В 2017 году она стала ведущей "Дома-2". Подробнее о биографии артистки читайте на сайте uznayvse.ru.

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