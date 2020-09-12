В Москве ещё 1143 пациента вылечились от коронавируса

Общее число выздоровевших пациентов с CoViD-19 в Москве увеличилось до 228 673 человек, заявила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
— За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело ещё 1143 пациента, — уточнила вице-мэр.
Учёные сделали маску, которая способна определить симптомы CoViD-19 — видеоВсю информацию она отправляет в мобильное приложение.
Для подтверждения отсутствия у человека заболевания врачи после курса лечения проводят специальные исследования. Все пациенты, которым после выписки следует оставаться под наблюдением, получают соответствующие рекомендации докторов.
Напомним, 11 августа президент России Владимир Путин объявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса, одна из его дочерей испытала препарат на себе. Как сообщал Лайф, о начале производства разработанной НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи вакцины стало известно 15 августа. Необходимое для жителей России количество препарата можно будет произвести за 9–12 месяцев. Первые поставки вакцины получат 10–15 регионов страны.
Первая партия вакцины от коронавируса направлена в регионы РоссииРанее сообщалось, что первые поставки получат 10–15 регионов страны.
Также был создан специальный сайт, на котором размещена вся информация о российской вакцине "Спутник V".