"Непромокаемая и не короткая". Врач рассказал о секретах осенней обуви

Согласно нынешней моде многие при любой погоде носят обувь, которая не закрывает лодыжки, что может привести к переохлаждению. Какую обувь выбрать осенью, рассказал травматолог-ортопед, кандидат медицинских наук Константин Терновой.
— Держать ноги надо в сухой обуви, обувь должна быть по сезону, непромокаемая и не короткая. Никакие тканевые кроссовки ноги не защитят, — приводит его слова радио Sputnik.
Врач отметил, что промокшие ноги могут стать причиной простудных заболеваний или воспаления ахиллова сухожилия.
Диетолог назвал идеальный осенний продукт для похуденияОднако выстраивать диету только на нём не стоит, так как есть несколько неприятных последствий.
Существует вариант защиты обуви от промокания — специальные чехлы или галоши, добавил доктор. Подобные приспособления полностью повторяют обувь, однако сейчас это давнее изобретение англичан не применяется.
Переходить с летней на осеннюю обувь нужно, когда температура днём не будет превышать 14 градусов. К этому стоит отнестись внимательно — надевать раньше времени зимнюю обувь или сапоги не рекомендуется, так как к концу дня это может привести к неприятному запаху и порче стелек.
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