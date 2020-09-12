"Непромокаемая и не короткая". Врач рассказал о секретах осенней обуви

Согласно нынешней моде многие при любой погоде носят обувь, которая не закрывает лодыжки, что может привести к переохлаждению. Какую обувь выбрать осенью, рассказал травматолог-ортопед, кандидат медицинских наук Константин Терновой.

— Держать ноги надо в сухой обуви, обувь должна быть по сезону, непромокаемая и не короткая. Никакие тканевые кроссовки ноги не защитят, — приводит его слова радио Sputnik.

Врач отметил, что промокшие ноги могут стать причиной простудных заболеваний или воспаления ахиллова сухожилия.

Существует вариант защиты обуви от промокания — специальные чехлы или галоши, добавил доктор. Подобные приспособления полностью повторяют обувь, однако сейчас это давнее изобретение англичан не применяется.

Переходить с летней на осеннюю обувь нужно, когда температура днём не будет превышать 14 градусов. К этому стоит отнестись внимательно — надевать раньше времени зимнюю обувь или сапоги не рекомендуется, так как к концу дня это может привести к неприятному запаху и порче стелек.