Шрамы, ссадины и рубцы. В Ярославле отец-тиран полгода избивал троих маленьких сыновей

В Ярославле следователи, прокуратура и детский омбудсмен разбираются в чудовищной истории, которая произошла с тремя несовершеннолетними детьми. Троих маленьких братьев со множественными ссадинами, шрамами и рубцами забрали из дома отца, сообщает телеканал ГТРК "Ярославия".

Мать мальчиков Ольга рассказала, что её бывший муж избивал ребят. По словам женщины, в октябре прошлого года мужчина выгнал её из дома, дети остались с ним. Соседи многодетной семьи говорят, что он бил и её.

О том, что в семье не всё хорошо, стало известно в марте. Старший ребёнок пожаловался на боль в плече однокласснику. Школа решила проверить, что же случилось, отец пояснил, что на мальчика упала гантель. Тогда директор уведомил органы опеки и прокуратуру, а правоохранительные органы, в свою очередь, запросили информацию в детской поликлинике. Но и в медицинском учреждении никто не знал о побоях, ведь дети в последний раз были там ещё в ноябре. На этом разбирательство утихло.

Потом в стране объявили карантин из-за коронавируса, и школьники отправились на дистанционное обучение. В августе учителя смогли увидеть старшего ребёнка и ужаснулись: у него были синяки, в том числе на лице. Опека на заявление не отреагировала. Когда дети не пришли в школу 1 сентября, в том числе младший сын, первоклассник, руководство учебного заведения пошло на "отчаянные меры".

— С первого раза попасть не удалось. Со второго раза нас запустили в квартиру. Действительно, дети находились в тяжёлом состоянии. Тяжёлом моральном. У детей множественные шрамы, ссадины, ушибы, — пояснил уполномоченный по правам ребёнка в Ярославской области Михаил Крупин.

— По полученной информации, с марта по сентябрь текущего года все три ребёнка регулярно подвергались физическому насилию. В настоящее время дети находятся под защитой государства, проводится медицинская экспертиза синяков, шрамов и рубцов, обнаруженных на телах несовершеннолетних, — написал Крупин на странице во "ВКонтакте".

СУ СКР по Ярославской области возбудило уголовное дело по ст. 117 УК РФ (истязания). Мальчики помещены в реабилитационный центр, их здоровью ничто не угрожает.