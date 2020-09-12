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Синоптик рассказал, в какие регионы России придёт бабье лето

Длинным этот период, по словам метеоролога, в нынешнем году не будет.

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В сентябре продолжительная тёплая погода установится в Приморском крае, на северо-западе европейской части России и, возможно, в центральной полосе. Об этом рассказал руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

После 20-го, может быть, 21 сентября в Приморье наступит погожая погода, можно сказать, придёт бабье лето: будет без дождей и солнечно, — приводит его слова РИА "Новости".

Синоптики посоветовали жителям Москвы не ждать бабьего лета

Холодные циклоны не пускают к российской столице тёплый воздух.

Кроме того, бабье лето ожидается в Хабаровском крае, Еврейской автономной области и на Сахалине.

Тёплая погода на три-четыре дня придёт и на северо-запад Центральной России. Антициклон затронет территорию Калининградской, Ленинградской, Псковской областей и Санкт-Петербурга. Варакин отметил, что на юге европейской части России бабье лето возможно в октябре или ноябре.

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