Синоптик рассказал, в какие регионы России придёт бабье лето

В сентябре продолжительная тёплая погода установится в Приморском крае, на северо-западе европейской части России и, возможно, в центральной полосе. Об этом рассказал руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

— После 20-го, может быть, 21 сентября в Приморье наступит погожая погода, можно сказать, придёт бабье лето: будет без дождей и солнечно, — приводит его слова РИА "Новости".

Кроме того, бабье лето ожидается в Хабаровском крае, Еврейской автономной области и на Сахалине.

Тёплая погода на три-четыре дня придёт и на северо-запад Центральной России. Антициклон затронет территорию Калининградской, Ленинградской, Псковской областей и Санкт-Петербурга. Варакин отметил, что на юге европейской части России бабье лето возможно в октябре или ноябре.