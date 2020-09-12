"Никто не мог выбраться". Не менее 50 человек погибли при обвале рудника по добыче золота в ДР Конго

🇨🇩 😭 La ville de Kamituga dans un grand deuil; Au moins 60 morts dans un puits artisanal d'or au D3 Mobale en territoire de Mwenga au Sud-Kivu.

😭 Perte énorme ds des familles. @Presidence_RDC @TheoKASI @PrimatureRDC @mines_des @CTCPM_MINES_RDC @AKamituga @MaishaRdc @GouvSudkivu pic.twitter.com/uoO9XstBEM — Dieudonné Bazika (@BazikaDieudonne) September 11, 2020

По меньшей мере 50 человек погибли в результате обрушения шахты по добыче золота недалеко от города Камитуга на востоке Демократической Республики Конго. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местную некоммерческую горнодобывающую организацию.

Отмечается, что обвал на руднике под названием "Детройт" произошёл после проливных дождей.

— Несколько горняков находились в шахте, которая была накрыта, и никто не мог выбраться. Речь идёт о 50 молодых людях, — отметил глава организации.

Фото © Twitter / ferozwala

Аварии на нерегулируемых кустарных рудниках в ДР Конго происходят постоянно. Десятки человек умирают каждый год на шахтах, где зачастую плохо оборудованные землекопы занимаются глубокими подземными работами.