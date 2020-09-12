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"Никто не мог выбраться". Не менее 50 человек погибли при обвале рудника по добыче золота в ДР Конго

Люди оказались заблокированы под землёй из-за проливных дождей.

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По меньшей мере 50 человек погибли в результате обрушения шахты по добыче золота недалеко от города Камитуга на востоке Демократической Республики Конго. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местную некоммерческую горнодобывающую организацию.

Отмечается, что обвал на руднике под названием "Детройт" произошёл после проливных дождей.

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Причины трагедии выясняются.

Несколько горняков находились в шахте, которая была накрыта, и никто не мог выбраться. Речь идёт о 50 молодых людях, отметил глава организации.

Фото © Twitter / ferozwala

Фото © Twitter / ferozwala

Аварии на нерегулируемых кустарных рудниках в ДР Конго происходят постоянно. Десятки человек умирают каждый год на шахтах, где зачастую плохо оборудованные землекопы занимаются глубокими подземными работами.

Ранее сообщалось, что в Конго более 60 человек утонули после опрокидывания лодки.

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