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Начал "отхаркивать кровью". Британского боксёра госпитализировали в Москве после поражения от россиянина Чудинова

Бой завершился техническим нокаутом в последнем раунде.

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Фото © ТАСС / Дмитрий Феоктистов

Британский боксёр Умар Садик был госпитализирован в Москве после поражения в бою с россиянином Фёдором Чудиновым за золотой пояс Всемирной боксёрской ассоциации (WBA). Об этом сообщили в команде спортсмена.

В беседе с ТАСС представитель британца не уточнил характер его проблем со здоровьем, однако сказал, что тот начал "отхаркивать кровью".

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Волжанин стал чемпионом организации Fight Nights Global в среднем весе, выиграв на прошедшем в Москве совместном турнире FNG и GFC памяти Абдулманапа Нурмагомедова.

Садик уступил Чудинову техническим нокаутом в последнем — 12-м — раунде в поединке, прошедшем в Химках. После боя британцу понадобилась кислородная маска, он стал теряться в пространстве. Затем спортсмену стало плохо на допинг-контроле, после чего была вызвана скорая помощь.

В активе россиянина стало 23 победы (16 — нокаутом) в 25 боях. Садик потерпел своё второе поражение. Также на его счету 10 побед (шесть — нокаутом).

Напомним, в главном поединке вечера российский боец MMA Сергей Харитонов нокаутировал британца Дэнни Уильямса.

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