В Крыму закрыли фестиваль Z.City, который проводился на месте, где раньше располагался "КаZантип". Об этом сообщил депутат Госдумы Руслан Бальбек.
— Скандальный фестиваль закрыт: опечатаны площадки и мини-гостиница. Местные жители обратились ко мне с жалобами на орущую по ночам музыку от фестиваля. Звук был настолько громким, что людям невозможно было спать. Особо людей возмущали запреты от организаторов на проход к морю, агрессивное поведение и произвол охранников, — написал депутат на странице в соцсети "ВКонтакте".
Бальбек добавил, что организаторов оштрафовали на полмиллиона рублей. Парламентарий рассказал, что обратился к главе Крыма Сергею Аксёнову — и он поручил провести проверку. В ходе неё были выявлены многочисленные нарушения, в том числе санитарно-эпидемиологического характера. Часть материалов проверки передана в суд.
Блогер рассказала о способах обмана туристов в КрымуПутешественница призвала не поддаваться на уловки нечестных бизнесменов.
Фестиваль "КаZантип" проводился в Крыму с начала 1990-х годов на одноимённом мысе. В начале 2000-х он переехал на запад полуострова и переименовался в "Республику Z". В 2014 году мероприятие провели в Грузии, однако оно собрало в разы меньше людей, чем в Крыму. Спустя год фестиваль вернулся на полуостров, уже под названием "Бифуз", но был фактически закрыт из-за претензий прокуратуры.
Лента новостей
"Люди не могли спать". В Крыму после жалоб закрыли скандальный фестиваль, сменивший "КаZантип"
сегодня в 01:21
"Всегда предсказываю правду". Лидер "Ласкового мая" предрёк миру новую холодную войну и голод
сегодня в 01:17
В "Роскачестве" рассказали, как пользователей подслушивают голосовые помощники
сегодня в 01:09
Ранее Лайф сообщал, что Крым возглавил рейтинг мест отдыха россиян на осень.