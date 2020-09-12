В Сочи открылся 31-й кинофестиваль "Кинотавр"

В Сочи открылся перенесённый из-за распространения коронавируса на сентябрь кинофестиваль "Кинотавр". В этом году он проводится уже в 31-й раз.

На красной дорожке с размахом показали новые наряды и причёски российские звёзды: Аглая Тарасова, Светлана Камынина, Ксения Раппопорт, Екатерина Шпица, Алёна Апина и другие, сообщает портал Super.ru.

В 19 часов 11 сентября состоялась торжественная церемония открытия, а затем был показан первый фильм кинофестиваля — "Нос, или Заговор "не таких" режиссёра Андрея Хржановского. Создатель ленты получил почётную награду за выдающийся вклад в кинематограф.

"Кинотавр" продлится до 18 сентября. В этом году из-за коронавируса на нём присутствует гораздо меньше журналистов и зрителей, что позволяет соблюдать меры санитарной безопасности.

В программе будет показан фильм Филиппа Юрьева "Китобой", который накануне получил режиссёрскую премию "Дней Венеции", а также вторая картина, участвовавшая в престижной программе, — "Конференция" Ивана Твердовского. Фильмом закрытия станет лента "Дорогие товарищи" Андрея Кончаловского, которая принимает участие в основной программе Венецианского кинофестиваля.

Также в Сочи покажут работу Оксаны Карас "Доктор Лиза", посвящённую врачу Елизавете Глинке, трагически погибшей в авиакатастрофе вблизи этого черноморского города. Кроме того, в отдельную программу выделено короткометражное кино.

Жюри полнометражных фильмов возглавил режиссёр Борис Хлебников, вместе с ним победителей определят актёр Владимир Вдовиченков, телеведущая Дарья Златопольская, актриса Оксана Фандера и другие. В жюри короткого метра председательствует автор нашумевшего фильма "Текст" Клим Шипенко.