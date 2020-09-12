Фильм "Китобой" с Кристиной Асмус получил режиссёрскую премию "Дней Венеции"

Российский фильм "Китобой" Филиппа Юрьева, одну из ролей в котором сыграла популярная актриса Кристина Асмус, получил режиссёрскую премию программы авторского кино "Дни Венеции", которая проходит параллельно с Венецианским кинофестивалем. Об этом сообщает портал MyMovies.it.

Картина была снята на студии "Рок" Алексея Учителя, Юрьев является учеником мэтра. Сюжет повествует о молодом чукотском охотнике Лёшке. Он влюбляется в девушку из эротического видеочата, которую как раз и сыграла Асмус, и ради неё решается на самый отчаянный поступок в своей жизни.

Жюри высоко оценило работу российского режиссёра и отметило, что картина "создаёт пространство для размышлений".

Призовой фонд премии составляет 20 тысяч евро, половина из них будет передана Юрьеву, а остальная часть тем, кто выпустит фильм в международный прокат. В программе "Дней Венеции" присутствовала ещё одна российская лента - "Конференция" Ивана Твердовского.