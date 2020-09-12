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В Хабаровске продолжает снижаться число участников несанкционированных акций

В субботу на площади Ленина собралось 700 человек.

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Фото © Официальный сайт администрации Хабаровска

В Хабаровске состоялась очередная несанкционированная акция в поддержку экс-губернатора края Сергея Фургала, обвиняемого в причастности к организации убийств.

Как сообщается на сайте администрации города, на площадь Ленина вышло около 700 человек. Их требования остаются прежними.

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По словам обвинителя, некоторые участники процесса испытывают "страх и трепет", опасаясь мести экс-губернатора.

Администрация города напоминает, что так как акции несанкционированные, правоохранительные органы продолжают принимать меры по обеспечению порядка и безопасности жителей. Начиная с 11 июля в крае зафиксировано 4131 административное правонарушение. Сотрудники органов внутренних дел составили 178 протоколов в отношении участников нелегальных митингов. Суд рассмотрел 160 материалов, в результате 23 человека были арестованы.

Напомним, на прошлой неделе на несанкционированном мероприятии присутствовало порядка тысячи человек.

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