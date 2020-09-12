В Хабаровске продолжает снижаться число участников несанкционированных акций

В Хабаровске состоялась очередная несанкционированная акция в поддержку экс-губернатора края Сергея Фургала, обвиняемого в причастности к организации убийств.
Как сообщается на сайте администрации города, на площадь Ленина вышло около 700 человек. Их требования остаются прежними.
Прокурор: У Фургала было подразделение для ликвидации неугодныхПо словам обвинителя, некоторые участники процесса испытывают "страх и трепет", опасаясь мести экс-губернатора.
Администрация города напоминает, что так как акции несанкционированные, правоохранительные органы продолжают принимать меры по обеспечению порядка и безопасности жителей. Начиная с 11 июля в крае зафиксировано 4131 административное правонарушение. Сотрудники органов внутренних дел составили 178 протоколов в отношении участников нелегальных митингов. Суд рассмотрел 160 материалов, в результате 23 человека были арестованы.
Напомним, на прошлой неделе на несанкционированном мероприятии присутствовало порядка тысячи человек.