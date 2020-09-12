В Хабаровске продолжает снижаться число участников несанкционированных акций

В Хабаровске состоялась очередная несанкционированная акция в поддержку экс-губернатора края Сергея Фургала, обвиняемого в причастности к организации убийств.

Как сообщается на сайте администрации города, на площадь Ленина вышло около 700 человек. Их требования остаются прежними.

Администрация города напоминает, что так как акции несанкционированные, правоохранительные органы продолжают принимать меры по обеспечению порядка и безопасности жителей. Начиная с 11 июля в крае зафиксировано 4131 административное правонарушение. Сотрудники органов внутренних дел составили 178 протоколов в отношении участников нелегальных митингов. Суд рассмотрел 160 материалов, в результате 23 человека были арестованы.