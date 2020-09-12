Юрист составил портрет жертвы мошенников

Любой человек может стать жертвой мошенников, однако больше всего рискуют попасться в их сети люди пожилого возраста, молодёжь до 25–30 лет и подростки. Об этом рассказал адвокат Илья Прокофьев.
— В зависимости от задач мошенники могут использовать любую информацию, полученную о гражданине, — приводит слова юриста агентство "Прайм".
При этом для поиска информации злоумышленники могут использовать различные источники, уточнил он. Это и страницы в социальных сетях, и личное общение под видом случайного знакомства, и даже хищение баз данных банков и других организаций.
Эксперт пояснила, как мошенники обманывают людей молчанием в трубкеОна также рассказала, почему лучше не перезванивать на слишком короткие входящие звонки.
Пенсионерам злоумышленники часто рассылают сообщения или звонят с фразами о том, что их сыновья или внуки попали в беду и нужно заплатить определённую сумму денег, чтобы спасти их. Кроме того, люди старшего поколения чаще других пускают в свои квартиры мошенников, представившихся сотрудниками государственных организаций.
Среди автолюбителей жертвами в основном становятся водители с небольшим опытом вождения, а в Интернете особому риску подвержены молодые мамы с детьми, добавил эксперт.
Что касается банковских преступлений, то здесь мошенники используют массовую рассылку ложных сообщений, опираясь именно на количество потенциальных жертв.
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