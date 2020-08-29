Как мошенники используют приставов в своих целях

Доверчивость граждан, цинизм общества и безразличие чиновников — это тот арсенал, который используют современные мошенники для выуживания денег из карманов россиян. А в последние годы у злоумышленников популярностью пользуется маскировка своих действий под взыскание задолженности судебными приставами. Пока гражданин обежит все инстанции и поймёт, что его обманули, мошенников уже и след простыл. Как не стать жертвой новой схемы, разбирался Лайф.

Москвичка Екатерина получила уведомление от банка о блокировке средств на своём счёте по распоряжению судебных приставов для взыскания долга. Это уведомление её озадачило, ведь она никаких кредитов не брала и тем более ей не было ничего известно о претензиях, которые к ней предъявлялись в судебном порядке. В тот же день в банке ей подтвердили, что заблокировали 90 тысяч рублей по указанию судебных приставов. И действительно, на портале ФССП значилось исполнительное производство на её имя — согласно документам, деньги взыскивались по судебному приказу, который выдал судья... из Саратова!

В глушь, в Саратов!

Фото © ТАСС / Сергей Коньков

Екатерина немедленно подала заявление в ФССП о приостановке исполнения и, выяснив, в каком суде было вынесено решение, приехала к мировому судье в Саратов (увы, на электронные запросы суд не ответил). Как оказалось, она не успела в предусмотренные законом 10 дней (ст. 128 ГПК РФ) написать возражение, но судья обратил внимание, что в заявлении, которое подавал взыскатель, указан неправильный адрес Екатерины (как выяснилось позднее, указали адрес ближайшего к месту её проживания почтового отделения). На основании ч. 1 ст. 112 ГПК РФ судья восстановил срок подачи возражений, а после отменил свой судебный приказ о взыскании долга.

Но, как следовало из судебного дела, сам долг остался, его уплаты якобы требовало некое ИП из Республики Саха (Якутия), при этом Екатерина никогда в этой республике не была и никаких дел с ИП из этого региона не вела. Москвичка, получив в суде необходимые документы, обратилась в ФССП за возвратом списанных средств и одновременно направила обращение в полицию. Как установили полицейские, ИП, от имени которого было подано обращение в суд, находится в стадии принудительной ликвидации, так как за ним самим числился долг по налогам и сборам, а фактическое место нахождения лица, на которое зарегистрировано ИП, неизвестно.

Хитрый приказ

— Екатерина стала жертвой мошенников, которые, каким-то образом завладев её персональными данными, попытались через поддельные документы получить право списать с её счёта денежные средства, — комментирует адвокат Межрегиональной коллегии адвокатов Москвы Дмитрий Шагин. — Схема, когда злоумышленники подделывают документы, как будто есть договор или долговая расписка, не нова, только теперь аферисты предпочитают действовать через приказное производство — это такая упрощённая схема по взысканию вроде бы бесспорных долгов.

В этом случае суд выносит решение (судебный приказ) без присутствия ответчика (ст. 121 ГПК РФ). Готовый приказ отправляют должнику — по тому адресу, который указан в заявлении взыскателя. Если в течение десяти дней возражений на судебный приказ не поступит, он вступит в силу и приобретёт статус исполнительного документа. Екатерине ещё повезло, что судья обратил внимание на её адрес, принял её жалобу и свой приказ отменил, поэтому план мошенников не сработал. В большинстве случаев, к сожалению, происходит по-другому, и тогда, если приставы уже перевели взыскание по мнимому долгу заявителю, вернуть свои средства будет очень непросто, даже если полиция сумеет задержать злоумышленников. На сегодня это проблемное место в нашем законодательстве.

Как разрушить схему?