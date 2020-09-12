В Турции начался суд по делу о гибели 12-летней россиянки в бассейне отеля

В турецкой Анталье стартовал судебный процесс по делу о гибели 12-летней российской девочки, утонувшей в августе прошлого года в бассейне отеля в Бодруме. Об этом сообщил отец ребёнка Андрис Лейкуцис.
— Заседание было закрытым, в зал суда не допустили ни журналистов, ни вице-консула РФ. Сторона обвинения попыталась предоставить некие экспертизы, сделанные самостоятельно. Суд их не принял, — написал мужчина на странице в социальной сети "ВКонтакте".
Он добавил, что следующее заседание состоится 24 декабря.
О чём мечтала россиянка, которая погибла вместе с бойфрендом под колёсами пьяного водителя в КитаеСейчас решается вопрос о том, как доставить тело погибшей на родину.
Напомним, 12-летнюю Алису из Санкт-Петербурга затянуло в незакрытую трубу бассейна отеля Sunhill в турецком Бодруме. На помощь ребёнку пришли отец и другие гости отеля, они вместе вытащили девочку из воды. Однако она впала в кому, у неё четыре раза останавливалось сердце. Врачи несколько дней боролись за жизнь малышки, но 28 августа она скончалась. Позже стало известно, что СКР возбудил уголовное дело по факту её гибели.
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