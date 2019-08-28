Скончалась девочка из России, которую затянуло в трубу в турецком бассейне

С 20 августа за жизнь 12-летней петербурженки боролись врачи: у неё четыре раза останавливалось сердце.

Девочка из Петербурга, которую затянуло в трубу в бассейне в турецком Бодруме, скончалась в больнице. Об этом сообщает телеграм-канал Mash на Мойке.

12-летнюю россиянку, впавшую в кому, пытались спасти не только турецкие врачи, но и медики из нашей страны. Однако сегодня юная петербурженка скончалась.

Как сообщал Лайф, 12-летнюю Алису из Санкт-Петербурга затянуло в незакрытую трубу бассейна отеля Sunhill в турецком Бодруме. На помощь ребёнку нырнул отец, а также пришли другие гости отеля, они вместе вытащили девочку из воды. Однако она впала в кому, у неё четыре раза останавливалось сердце. Сотрудники отеля, где случилась трагедия, уже задержаны.