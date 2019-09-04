СКР возбудил уголовное дело по факту гибели 12-летней россиянки в Турции

Сотрудники Следственного комитета России возбудили уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности" после гибели двенадцатилетней российской туристки, получившей травмы и едва не утонувшей в бассейне одного из турецких отелей. Об этом рассказала официальный представитель ГСУ СКР Светлана Петренко.

— По версии следствия, данная трагедия стала результатом оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, со стороны сотрудников отеля, которыми не было обеспечено надлежащее состояние элементов системы водоподготовки плавательного бассейна, пригодное для его безопасной эксплуатации, — заявила представитель ведомства.

Отмечается, что председатель ГСУ СКР Александр Бастрыкин поставил ход расследования на контроль в центральном аппарате ведомства. Изучением трагического инцидента занимаются следственные органы комитета по Ленинградской области.

Напомним, 12-летнюю Алису затянуло в незакрытую трубу бассейна отеля Sunhill в Бодруме. На помощь ребёнку нырнули отец и другие гости отеля, они вместе вытащили девочку. Она впала в кому. Врачи несколько дней боролись за жизнь пострадавшей, но 28 августа она скончалась. Родители поблагодарили всех за поддержку, а врачей — за то, что делали для ребёнка всё возможное.