О чём мечтала россиянка, которая погибла вместе с бойфрендом под колёсами пьяного водителя в Китае

Уроженка Волгограда Дарья погибла вместе с бойфрендом Исааком в Китае, куда переехала несколько лет назад. Пара ночью возвращалась домой на скутере, и на мосту их сбила и переехала машина, за рулём которой был пьяный водитель. Влюблённые скончались до приезда скорой. В статусе в VK у погибшей девушки стояла короткая, но ёмкая фраза "Живи сегодня".

Фото © Instagram / konphetti

И Дарья действительно старалась жить ярко и насыщенно, не тратя время зря. Девушка пробовала свои силы в очень разных сферах и не боялась никаких занятий, идя навстречу всему новому. Она работала официанткой в ночном клубе, танцовщицей, моделью, актрисой массовки и даже специалистом-экспертом в отделе Роспотребнадзора. В Китае же она открыла свой бизнес и преподавала английский в детском саду.

Фото © Instagram / konphetti

Судя по постам, Китай Дарья полюбила всем сердцем. Она часто рассказывала о жизни в Поднебесной в своём блоге. Россиянка наслаждалась едой, прогулками и особенностями менталитета местных жителей. Так, в одном из постов девушка отмечала, что в старости хочет быть похожа на китайских бабушек и дедушек, которые ведут активный образ жизни и занимаются спортом. Однако дожить до преклонных лет ей было не суждено.

Фото © Instagram / konphetti

Эти бабушки и дедушки с фигурными икрами и плоскими животами не могут не вдохновлять, со спины старушку можно перепутать со школьницей, и я серьёзно! Вот бы и мне так в старости! Дарья

Фото © Instagram / konphetti